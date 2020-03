Legende: Einmal mehr die Nummer 1 Der SC Bern durfte erneut auf die meisten Fans zählen. Keystone

Aufgrund des kursierenden Coronavirus kamen die europäischen Eishockeyligen zu einem jähen Ende. Vor dem plötzlichen Abbruch waren die Meisterschaften in Europa vielerorts aber so gut besucht wie nie zuvor.

Zum 2. Mal nach 2016 knackte die Schweizer Eishockey-Liga in der Qualifikation die Marke von durchschnittlich 7000 Zuschauern pro Spiel (7074). Damit bleibt sie in Sachen Zuschauern weiterhin die attraktivste Eishockey-Meisterschaft in Europa. Mit durchschnittlich 16'237 Zuschauern ist bei den Klubs auch im 19. Jahr in Folge der SC Bern die klare Nummer 1.

DEL und KHL auf den weiteren Plätzen

Die National League lockte in dieser Saison gemäss der Auswertung des Internationalen Eishockey-Verbandes IIHF 1,8 Prozent mehr Zuschauer an als in der Vorsaison. Einen grossen Anteil daran hat die neue Eishockey-Arena in Lausanne, wo der Zuschauerschnitt von 6498 auf 8548 anstieg.

Die National League verwies die Deutsche Eishockey Liga (DEL) mit durchschnittlich noch 6523 Zuschauern auf Platz 2, die russische KHL (Kontinental Hockey League) folgt mit 6486 Zuschauern im 3. Rang.