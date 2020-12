Legende: Ist nicht mehr Trainer des SCB Don Nachbaur. Keystone

Don Nachbaur ist nicht mehr Trainer des SC Bern. Wie die Berner in einer Medienmitteilung schreiben, habe der Austro-Kanadier dem Verein mitgeteilt, sein Amt als Headcoach aus persönlichen Gründen per sofort niederzulegen. Weiter heisst es: «Der SCB bedauert den Rücktritt seines Trainers sehr, hat aber grosses Verständnis für den Entscheid.»

Nachbaur trat seinen Posten diesen Sommer an, blieb aber mehr oder weniger erfolglos. In 12 Meisterschaftsspielen gewann er mit Bern nur viermal. Zudem stand der 61-Jährige aufgrund seiner veralteten Trainingsmethoden in der Kritik.

Kogler übernimmt ad interim

Bis auf Weiteres übernimmt Mario Kogler. Der 33-Jährige ist in der 4. Saison Cheftrainer der Berner U20-Junioren. Vorher war er Nachwuchstrainer in Schweden (Mora), Assistenztrainer in der Swiss League bei Thurgau und Visp und Developmentcoach in Klagenfurt.

Seinen Einstand wird Kogler am Donnerstag im Spiel in Zug feiern. Wegen eines positiv getesteten Spielers befand sich die Mannschaft des SC Bern die letzten 10 Tage in Quarantäne.