Davos fährt gegen Lausanne den 5. Sieg in Folge ein

Trotz Gegentor in Überzahl

Davos schlägt Lausanne in der einzigen Partie der National League am Samstag zuhause mit 3:2.

Die Bündner geraten zu Beginn des 2. Drittels in Überzahl in Rückstand.

Für den HCD ist es der 5. Sieg in Folge.

Abgänge können Flügel verleihen. Das beweist momentan der HC Davos. Die Bündner gewannen nach dem 9:2-Kantersieg am Freitag gegen Langnau auch das 2. Spiel nach der Bekanntgabe des Abgangs von Sportchef Raeto Raffainer. Sie schlugen Lausanne zuhause knapp mit 3:2 und feierten den 5. Sieg in Serie. Für Lausanne war es derweil die 1. Niederlage im neuen Jahr.

Dabei gingen die Gäste zu Beginn des 2. Drittels in Führung – und zwar in Unterzahl. Lukas Frick war nach einem Konter mit nach vorne gesprintet, genoss viel Freiraum und liess sich nicht zweimal bitten. Für Lausanne war es der 2. Shorthander in dieser Saison.

Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss

Der HCD aber bewies Moral und drehte die Partie dank den Treffern von Yannick Frehner (34.) und Magnus Nygren in Überzahl (37.). Das 2:1 war der 20. Treffer eines Davoser Verteidigers in dieser Saison. Die Hälfte davon hat Nygren erzielt.

Auch vom zwischenzeitlichen Überzahl-Ausgleich durch Lausanne-Stürmer Cory Conacher (47.) liessen sich die Bündner nicht aus dem Konzept bringen. Sie brachten die Scheibe immer wieder gefährlich aufs gegnerische Tor. Diese Taktik zahlte sich 1 Minute und 22 Sekunden vor der Schluss-Sirene aus, als Sven Jung mit einem Schuss von der blauen Linie das Siegtor erzielen konnte.

1 Mal Latte auf jeder Seite

Im 1. Drittel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und schrammten nur ganz knapp am Führungstreffer vorbei. HCD-Captain Andres Ambühl und Lausannes Center Josh Jooris trafen mit 2 satten Schüssen aber nur die Torumrandung.

So geht es weiter

Am Sonntag hat die National League 4 Partien im Programm. Davos bestreitet sein nächstes Spiel am Dienstag und reist dann zu den SCL Tigers. Auch Lausanne ist erst wieder am Dienstag im Einsatz, es empfängt den HC Ambri-Piotta.