Am Sonntagabend ins Eishockey-Stadion? Für viele Fans kein Leckerbissen. Warum die National-League-Klubs dennoch zufrieden sind.

Trotz weniger Fans: Rückendeckung für Spiele am Sonntagabend

Seit dieser Saison werden in der National League Spiele am Sonntagabend durchgeführt. Wie sich nun zeigt, werden die auf 20 Uhr angesetzten Partien aber schlechter besucht als jene an den anderen Wochentagen.

Zum sogenannten «Spiel der Woche» pilgern im Schnitt knapp 6000 Zuschauer, was einer Einbusse von rund 10 Prozent entspricht. Bei einzelnen Klubs sind die Besucher-Defizite deutlich grösser, wie zum Beispiel in Davos (30 Prozent) oder dem HC Ajoie (19 Prozent).

Dennoch sei das Spiel am Sonntagabend «für den Sport eine gute Sache», findet Stefan Bürer, Kommunikations-Chef der Rapperswil-Jona Lakers. Der Grund: Diese Duelle werden im Free-TV ausgestrahlt. «Das generiert bei jenen enen Personen Aufmerksamkeit, die die Spiele nicht vor Ort mitverfolgen.»

Wie die Statistik einen Stadt-Land-Graben aufdeckt und wie Biel-Sportchef Martin Steinegger das Problem lösen würde, erfahren Sie im Audiobeitrag oben.