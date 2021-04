Nach gut einem Jahr als Sportchefin beim SC Bern wird Florence Schelling per sofort freigestellt.

Auch Schellings Vorgänger Alex Chatelain, derzeit Verantwortlicher für Strategie, Scouting und Analytics, muss den SCB verlassen.

Gleichzeitig geben die Berner bekannt, dass Johan Lundskog als neuer Trainer übernimmt.

Grosse personelle Umwälzungen beim SC Bern: Sportchefin Florence Schelling muss ebenso den Verein verlassen wie ihr Vorgänger Alex Chatelain, der zuletzt verantwortlich für Strategie, Scouting und Analytics war. Damit richtet sich der SCB unter dem neuen Chief Sport Officer Raeto Raffainer strategisch neu aus.

«Florence Schelling hat in ihrem Jahr beim SCB vieles bewirkt, bringt aber für die kurz- und mittelfristig schwierige Situation des SCB nicht die genügend grosse Erfahrung mit», liess sich CEO Marc Lüthi in einer Mitteilung zitieren.

Legende: Muss den SCB bereits wieder verlassen Florence Schelling. Keystone

Schelling war im letzten Jahr Anfang April als neue Sportchefin vorgestellt worden und hatte das Amt nach Ostern angetreten. Die Nachfolge der 32-Jährigen ist noch nicht geregelt, Chatelains Position soll nicht neu besetzt werden.

Lundskog beerbt Kogler

Gleichzeitig wurde der Schwede Johan Lundskog als neuer Trainer verpflichtet. Er einigte sich mit den Bernern auf einen Zweijahresvertrag. Seine Assistenten heissen Christer Olsson und Mikael Hakanson.

Der 36-Jährige war bereits im letzten Sommer Wunschkandidat des SCB gewesen, stand aber für die Saison 2020/21 noch beim HC Davos als Assistenztrainer unter Vertrag. Vor seinem Engagement beim HCD war Lundskog Assistenztrainer beim schwedischen Spitzenklub Frölunda HC.

Mario Kogler, der aktuelle Berner Headcoach ad interim, kehrt in die Juniorenabteilung zurück. In der laufenden Saison scheiterten die Berner in den Playoff-Viertelfinals am EV Zug.