Legende: Muss beim Tabellenletzten gehen Gary Sheehan. Freshfocus

Nach 18 Niederlagen in Folge haben die Verantwortlichen beim National-League-Schlusslicht Ajoie reagiert und das Trainerduo Gary Sheehan und Vincent Léchenne entlassen. Nach Patrick Emond (Genf-Servette) und Jason O’Leary (SCL Tigers) ist Sheehan der dritte Headcoach, der in dieser Saison seinen Posten räumen muss.

Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger hatte das Amt bei den Jurassiern vor fast 8 Jahren übernommen und Ajoie 2021 zum Aufstieg in die National League geführt. Ein Jahr davor feierte er als Unterklassiger den Cupsieg. Sein Assistent Léchenne war dem Klub noch länger verbunden: Der 55-Jährige stand in der Saison 2010/11 zum ersten Mal an der Bande.

Vauclair übernimmt

In der aktuellen Spielzeit wurden dem Aufsteiger aber die Grenzen aufgezeigt. Mit nur 18 Punkten aus 41 Spielen liegt der Klub aus Pruntrut abgeschlagen am Tabellenende. In der letzten Partie vor der Olympia-Pause kassierte Ajoie in Zug eine 0:11-Klatsche.

Einen Nachfolger haben die Jurassier noch nicht präsentiert. Interimistisch wird Sportdirektor Julien Vauclair die Geschicke leiten.