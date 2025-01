Legende: Soll Lugano aus der Krise führen Uwe Krupp. imago images/Maximilian Koch

Der neue Cheftrainer des HC Lugano heisst Uwe Krupp. Der 59-jährige Deutsche folgt bei den Tessinern auf Luca Gianinazzi, der am Montag entlassen wurde. Der gebürtige Kölner unterschrieb beim Tabellen-13. der National League einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag. Dies teilten die Tessiner am Dienstagmorgen mit.

Krupp gehört zu den erfolgreichsten Spielern in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Er bestritt über 800 Partien in der NHL und gewann mit den Colorado Avalanche (1996) und den Detroit Red Wings (2002) den Stanley Cup.

Meister mit Sparta Prag

2004 startete Krupp seine Trainerkarriere. Bis 2011 coachte er die deutsche Nationalmannschaft, die er bei fünf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen betreute. Danach heuerte er in seiner Heimat bei den Kölner Haien an, ehe es ihn 2014 zu den Eisbären Berlin zog. Mit Sparta Prag (2018 bis 2020) feierte er in Tschechien zwei Meistertitel. Zuletzt war er während vier Jahren in seiner zweiten Amtszeit in Köln tätig.

Am Montag hatte sich der HC Lugano angesichts unbefriedigender Resultate von Trainer Gianinazzi getrennt. Auch Sportchef Hnat Domenichelli wurde entlassen.