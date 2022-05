Der neue Headcoach der SCL Tigers heisst Thierry Paterlini.

Der 47-Jährige tritt bei den Emmentalern die Nachfolge von Yves Sarault an.

Paterlini kommt von La Chaux-de-Fonds und erhält einen Zweijahresvertrag.

Thierry Paterlini machte von einer Klausel in seinem noch ein Jahr gültigen Vertrag Gebrauch und bat La Chaux-de-Fonds um die Freigabe, um erstmals ein Team in der National League zu trainieren. Bei den SCL Tigers unterschrieb der 47-Jährige, der als Spieler für Bern, Davos, die ZSC Lions, Lugano und Rapperswil-Jona aktiv war, einen Vertrag für 2 Jahre. Vor seiner Zeit in La Chaux-de-Fonds war er während 5 Jahren als Cheftrainer der Schweizer U18- und U20-Auswahlen tätig.

Wichtigste Positionen in Langnau wieder besetzt

Die Langnauer haben schwierige Jahre hinter sich. Im Januar wurde an der Bande Jason O’Leary interimistisch durch Yves Sarault ersetzt, ohne dass aber sportlicher Erfolg Einzug gehalten hatte. In den letzten zwei Saisons resultierten aus 102 Partien gerade einmal 21 Siege. Es ist eine Baisse, die ohne Folgen blieb, weil es aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin keinen Absteiger gab.

Nun soll aber mit frischen Kräften wieder Kontinuität in die Ilfishalle einkehren. Letzte Woche wurde der glücklose Sportchef Marc Eichmann durch Pascal Müller ersetzt. Mit der Verpflichtung Paterlinis sind nun die wichtigsten beiden Positionen abseits des Eises wieder besetzt.