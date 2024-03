Legende: Umjubelter Zürcher Matchwinner Denis Malgin. Keystone/Ennio Leanza

Die ZSC Lions legen in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Biel dank eines 4:3-Heimsieges vor.

Matchwinner für die Zürcher ist Denis Malgin, der die Wende vom 2:3 zum 4:3 mit zwei Treffern im Alleingang herbeiführt.

Auch in der anderen am Samstag eröffneten Viertelfinal-Serie bleibt das Break aus. Fribourg-Gottéron schlägt Lugano 6:2.

Mit einem Doppelschlag in der 46. und 48. Minute entschied Denis Malgin eine umkämpfte erste Viertelfinal-Partie zugunsten der ZSC Lions. Der Topskorer der Zürcher verwertete in der heimischen Arena zunächst einen Abpraller bei Joren van Pottelberghe im Powerplay zum 3:3. Doch damit nicht genug: Eine Einzelleistung krönte Malgin mit viel Durchsetzungsvermögen vor dem Bieler Tor mit dem Game-Winning-Goal.

Den Schlussabschnitt hatten noch die Gäste aus dem Seeland mit einem Paukenschlag eröffnet. Erstmals in der Partie gingen sie durch Luca Cunti in der 44. Minute in Führung. Fabio Hofer legte vor dem Tor uneigennützig auf den noch etwas besser postierten Sturmkollegen ab. Dem Lucky Punch in der Fremde war Biel, das vor der zweiten Sirene durch Toni Rajala zum 2:2 ausgeglichen hatte, damit plötzlich sehr nahe gekommen.

Munterer Schlagabtausch

Der ZSC hatte sich die zwölftägige Pause nach dem Ende der Qualifikation zu Beginn überhaupt nicht anmerken lassen. Die Zürcher nahmen das Zepter sofort in die Hand und waren bestrebt, den Gegner hinten einzuschnüren. Die Anstrengungen trugen in der 10. Minute auch tatsächlich erste Früchte, als Derek Grant via Schlittschuh von Biels Yanik Burren etwas glücklich das 1:0 erzielte.

Im zweiten Drittel nahm der attraktive Schlagabtausch dann seinen Lauf. Vinzenz Rohrer verpasste das 2:0 per Shorthander um ein Haar. Unmittelbar nach Ablauf der Strafe gegen Yannick Zehnder besorgte Aleksi Heponiemi dann auf der anderen Seite den 1:1-Ausgleich (24.).

Willy Riedi war um eine Reaktion allerdings nicht verlegen. Im zweiten Versuch bezwang er mit seinem erst dritten Saisontor Van Pottelberghe per Backhand zur erneuten Zürcher Führung (26.).

So geht es weiter

Die ZSC Lions haben gegen Biel auch die fünfte Begegnung in dieser Saison gewonnen. Am Montagabend findet die Viertelfinal-Serie in Biel ihre Fortsetzung. Am Sonntagabend beginnen die Playoffs auch für die restlichen Teams mit den Partien Lausanne – Davos und Zug – Bern.