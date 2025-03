Der Lausanne HC war in der Regular Season das beste Team. In den Playoff-Viertelfinals wollen die euphorisierten Tigers den Favoriten stürzen.

Legende: Aufgepasst auf ihn Théo Rochette war in der Quali mit 16 Toren und 31 Punkten einer der produktivsten Lausanner. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Ausgangslage

Lausanne vs. Langnau hätte auch das Duell zwischen den beiden besten Goalies der Quali sein sollen. Doch dazu kommt es nicht. Tigers-Keeper Stéphane Charlin (5 Shutouts) ist verletzt und kann sich nicht mit Kevin Pasche (9 Shutouts) messen. Zwar spielte Charlins Backup Luca Boltshauser in den Play-Ins der National League gegen Kloten gross auf und wehrte 72 von 75 Schüssen ab. Dennoch liegen die Vorteile nun auch noch auf der Goalie-Position beim Quali-Sieger. Alles andere als ein souveräner Durchmarsch der ausgeruhten Lausanner wäre eine Überraschung.

Die Tigers haben in ihrer Klubgeschichte in der höchsten Schweizer Liga noch nie eine Playoff-Serie gewonnen. Sehr nahe dran war man im Frühling 2019, als man sich im Viertelfinal erst im 7. Spiel geschlagen geben musste ... und zwar Lausanne. Damals waren jedoch die Kräfteverhältnis nicht derart eindeutig wie in der aktuellen Spielzeit.

Die bisherigen Saisonduelle

12.10.24: SCL Tigers – Lausanne HC 0:1

24.11.24: Lausanne HC – SCL Tigers 4:1

23.12.24: SCL Tigers – Lausanne HC 3:4 n.P.

28.01.25: Lausanne HC – SCL Tigers 3:2 n.V.

Für sie wird die Serie besonders speziell

Die Langnauer Fans. Sie sind sich das Warten gewöhnt. 25 Jahre nach der Einführung der Playoffs in der Schweiz fand die finale Meisterschaftsphase in der obersten Liga erstmals mit den SCL Tigers statt (2011). Danach dauerte es 8 Jahre, ehe die Langnauer zum 2. Mal mit von der Partie waren (2019). Weitere 6 Jahre zogen ins Land bis zum 3. Playoff-Einzug. Welche Bedeutung die Playoffs in Langnau haben, wurde nach dem Play-In-Rückspiel gegen Kloten ersichtlich: Der Jubel kannte kaum Grenzen.

Jason Fuchs. Weit über 500 NL-Partien hat der Lausanner Routinier in den Knochen. Mit 23 Assists glänzte der 29-Jährige heuer vor allem als Vorbereiter. Dem gegenüber stehen «bloss» 6 Saisontore – weniger oft hat Fuchs vor 9 Jahren (für Ambri) getroffen. Aber aufgepasst: 2 seiner 6 Tore glückten dem Stürmer ausgerechnet in den 4 Spielen gegen die Tigers.

Die Quali-Topskorer der beiden Teams

Lausanne HC: Antti Suomela (FIN) mit 40 Punkten (15 Tore, 25 Assists)

mit 40 Punkten (15 Tore, 25 Assists) SCL Tigers: Dario Rohrbach (SUI) mit 32 Punkten (12 Tore, 20 Assists)

Funfact zur Serie

Nachdem sich Langnau in der 1. Runde der Play-Ins gegen Kloten durchgesetzt hatte, war klar, dass die Tigers im Viertelfinal entweder auf Lausanne oder die ZSC Lions treffen würden. Der Langnauer Busfahrer dürfte der 2. Play-In-Runde entspannt entgegengeschaut haben. Schliesslich dauert die Fahrt zur Vaudoise Arena in Lausanne wie auch jene zur Swiss Life Arena in Zürich-Altstetten genau gleich lang (rund 100 Minuten ohne Verkehr).

National League