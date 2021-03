Im einzigen NL-Sonntagsspiel schlägt der HC Lugano Bern auswärts mit 4:3 nach Verlängerung.

Dabei ist bei den Hauptstädtern im 5. Spiel innert 7 Tagen der Tank noch lange nicht leer. Sie kommen im 3. Drittel vom 0:2 zum 3:2.

Die Partie endet dennoch im Frust, weil Tim Heed (58.) zum Ausgleich trifft und sich Dario Bürgler als Siegtorschütze auszeichnet (63.).

Pünktlich zum Frühlingsanfang blühte der SC Bern im letzten Abschnitt gegen Lugano auf. Mit viel Moral korrigierte das Team von Mario Kogler einen 0:2-Rückstand. Zunächst nutzte der Gastgeber nach langen 42 Minuten die erste Überzahlsituation, die sich ihm in dieser Partie bot.

Während der Ex-Berner Mark Arcobello wegen Beinstellens in der Kühlbox ausharren musste, brachte Dustin Jeffrey seine Farben auf 1:2 heran. Vincent Praplan legte prompt nach, und in der 56. Minute sollte es noch besser kommen. Erneut im Powerplay stellte Jesper Olofsson auf 3:2. Auf einmal winkte der Sieg.

Lugano dreht den Spiess nochmals um

Doch die Tessiner hatten nochmals eine Antwort bereit – und zwar in doppelter Hinsicht:

Tim Heed erwischt in der 58. Minute SCB-Keeper Philip Wüthrich zwischen den Beinen zum 3:3-Ausgleich. Der Schwede lenkt einen Schuss von Arcobello ab.

Dario Bürgler besorgt schliesslich in der 3. Minute der Overtime das siegbringende 4:3.

Schon am Vortag netzten die beiden Luganesi je zweimal gegen den SC Bern ein. Die vermeintliche Basis zum Erfolg hatten mit einem schnellen Doppelschlag im Mitteldrittel Raphael Herburger (26.) und Luca Fazzini (30.) gelegt.

Ein ungeliebtes Déjà-vu

Und so hiess es für den noch amtierenden Meister am Ende eben doch: «Und täglich grüsst das Murmeltier»: Zum 4. Mal in dieser Saison mussten sich die Berner im Rivalen-Duell mit den «Bianconeri» beugen.

Die letzte Niederlage vom Samstagabend – ein 1:4 – war noch gar nicht richtig verdaut, als nur 20 Stunden später erneut in der Heimstätte nach aufwühlendem Verlauf der nächste Nackenschlag folgte. Somit beendet der SCB sein Mammutprogramm mit 5 Partien innert 7 Tagen mit der mageren Ausbeute von nur 4 Punkten.

Die enge Situation am unteren Strich Rang Team Spiele Punkte 9.

Lakers

46 50 10. Bern 45 49 11. Ambri 46 47

Noch belegen die Hauptstädter Rang 10 in der Tabelle, der nötig ist, um sich die Teilnahme an den Pre-Playoffs zu sichern. Allerdings wartet diesbezüglich in den letzten 7 Matches der Regular Season noch ein heisser Tanz auf der Rasierklinge.

Die Fortsetzung folgt sogleich

Knapp 50 Stunden hat der SCB Zeit, um wieder in die Gänge zu kommen. Am Dienstagabend reist das abgeschlagene Schlusslicht SCL Tigers in die Postfinance-Arena zum Kantons-Derby. Lugano erwartet erst am Mittwoch die nächste Auswärts-Aufgabe gegen die ZSC Lions.