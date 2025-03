Per E-Mail teilen

Legende: Gehen mit einem Vorteil ins Rückspiel Die Klotener. Freshfocus / Michela Locatelli

Der EHC Kloten gewinnt das Play-In-Hinspiel auwärts gegen Ambri-Piotta mit 5:4.

Die «Flughafenstädter» geben im Schlussdrittel einen 4:1-Vorsprung preis, Axel Simic erzielt 20 Sekunden vor Schluss doch noch den Siegtreffer.

Das Rückspiel findet am Montag in Kloten statt.

Neun Spiele in Folge hatte Kloten gegen Ambri-Piotta verloren. Die Niederlagenserie endete für die «Flughafenstädter» genau im richtigen Moment. Dank Axel Simic, der 20 Sekunden vor der Sirene in Überzahl einnetzte, entschieden die Gäste das Play-In-Hinspiel im Tessin mit 5:4 für sich. Es war das Ende einer verrückten Partie, die im zweiten Drittel so richtig Fahrt aufgenommen hatte.

Nach dem 0:1 von Tim Heed übernahmen die Klotener das Spieldiktat. Dank Toren von Pontus Aberg (22./27.), Bernd Wolf (24.) und Daniel Audette (37.) drehten die Gäste die Partie und zogen auf 4:1 davon. Ambri-Trainer Luca Cereda reagierte mit einem Torhüterwechsel und ersetzte Janne Juvonen durch Gilles Senn.

Ambri reagiert

Doch weil seine Vorderleute im Schlussdrittel reagierten, wurde Senn kaum einmal gefordert. In der 45. Minute bezwang Jesse Virtanen Ludovic Waeber im Kloten-Tor mit einem Onetimer am nahen Pfosten. Kurz darauf verkürzte Kubalik auf 3:4. Der Tscheche lenkte einen Abschluss von Tim Heed unhaltbar für Waeber ab.

Weil der Stock Kubaliks grenzwertig hoch war, schauten sich die Schiedsrichter die Szene minutenlang am Bildschirm an, blieben aber beim auf dem Eis gefällten Entscheid. In der 55. Minute waren die Tessiner erneut mit einem Ablenker erfolgreich. Daniele Grassi versetzte der Scheibe nach einem Schuss von Jesse Zgraggen die entscheidende Richtungsänderung und stellte auf 4:4.

Senn verbrachte bis kurz vor Schluss einen geruhsamen Abend auf dem Eis. Als der Torhüter seinen Stock verloren hatte, schlug Simic aber zu und bescherte seinem Team doch noch den Sieg, den er fast fahrlässig aus den Händen gegeben hatte.

National League