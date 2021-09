Um 22:06 Uhr verkündete Markus Bütler, der CEO der Lakers, den Spielabbruch, der die logische Konsequenz war. Die Sicherheit sei nicht gewährleistet, sagte Bütler. Zuvor war vor Beginn des 3. Drittels ein Schutzglas einer Lampe kaputtgegangen. Dies hatte zur Folge, dass viele Glassplitter herunterfielen.

Zunächst wurde das Eis ein weiteres Mal komplett gereinigt, worauf die Eismaschine nochmals zurückkehrte. Doch es nützte alles nichts. Die Partie wird in Folge höherer Gewalt wiederholt. Ein Termin ist noch nicht bekannt.

01:42 Video Head-Schiri Hebeisen erklärt den Abbruch in Rapperswil Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

Lakers im Pfosten-Pech

Die Lions waren mit dem 2:1 nach 40 Minuten mehr als gut bedient. Die Rapperswiler erspielten sich ein klares Plus an guten Chancen und hatten Pech, dass sowohl Nathan Vouardoux (13.) als auch Yannick Brüschweiler (29.) am Pfosten scheiterten.

Alle 3 Tore erzielten Verteidiger. Maxim Noreau brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, der schwedische Neuzugang Emil Djuse glich für die Lakers (25.) aus. Für das 2:1 der Zürcher zeichnete in der 35. Minute Yannick Weber verantwortlich. Der NHL-Rückkehrer war im Powerplay mit einem satten Direktschuss erfolgreich.