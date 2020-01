Legende: Im Blinzel-Contest Chris Baltisberger von den Lions und HCD-Leitwolf Andres Ambühl. Keystone

Das einzige Spiel in der National League am Dienstag hat es in sich: Der drittplatzierte HC Davos empfängt Tabellennachbar ZSC Lions (4.) zum Klassiker. Mit einem Sieg könnte sich der HCD erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze setzen – der ehemalige Leader aus Zürich seinerseits will nicht weiter abstürzen.

Bleiben die Formkurven konstant?

Die Lions machen derzeit eine kleine Durststrecke durch: Aus den letzten 8 Spielen um die Jahreswende herum resultierten nur gerade 3 Siege. In der NZZ schälte Sven Leuenberger das Hauptproblem heraus: «Die Gegner haben sich auf uns eingestellt. Jetzt sind wir dabei, andere Wege zu finden.»

Ganz anders der HCD: Das Team von Christian Wohlwend hat sich nach der Spengler-Cup-Enttäuschung gefangen und zuletzt 3 Siege aneinanderreihen können. So oder so sind die Bündner in Form: Aus den letzten 8 Partien resultierten 6 Erfolge.

Gibt es das erwartete Tor-Spektakel?

HCD gegen ZSC ist auch das Duell der besten Offensiven der Liga. Die Bündner liegen nach 32 Spielen bereits bei 103 Toren. Noch mehr Treffer gelangen einzig dem «Z» mit 108 (bei 34 Spielen).

Auch die beiden bisherigen Direktduelle in dieser Saison waren torreich ausgegangen – allerdings mit klaren Vorteilen für die Lions: Zuhause gab's ein 6:3, Ende November gewannen sie bei den damals extrem heimstarken Davosern gleich mit 5:0.

Fehlender Roe vs. fehlende Kraft?

Der ZSC hatte zuletzt einige Personalsorgen zu beklagen: Mit Garrett Roe fiel am Sonntag der Ligatopskorer bereits im 2. Spiel in Folge mit einer Oberkörper-Verletzung aus, zudem fehlten Routinier Roman Wick (ebenfalls verletzt) und der formstarke Offensiv-Verteidiger Maxim Noreau (krank). Zu allem Überfluss hatte sich auch noch Goalie Lukas Flüeler beim Aufwärmen verletzt.

Roe wird Trainer Rikard Grönborg vor allem im Powerplay fehlen – ausgerechnet gegen das mit Abstand schlechteste Box-Play der Liga.

Das formstarke Davos wird derweil haushälterisch mit seinen Kräften umgehen müssen: Der Klassiker ist bereits das 4. Spiel in 6 Tagen für die Bündner. Und dies kurz nach der Extra-Belastung des Spengler Cups ...

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 04501.2020, 18:30 Uhr