Legende:

Aaron Palushaj (Davos)

In Graubünden ist der Umbau in den Führungspositionen grösser als auf dem Eis. Einer der Neuen ist der 30-jährige amerikanische Flügel Palushaj, der letzte Saison in Schweden in 31 Spielen 28 Skorerpunkte verbuchte.

imago images