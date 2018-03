Brisant ist die Playoff-Affiche SC Bern vs. ZSC Lions so oder so: Da treffen zwei Städterivalen aufeinander, die in der Branche zu den Schwergewichten zählen. 15 Meistertitel schmücken das Palmarès der Hauptstädter, die Zürcher errangen bislang deren 8.

Für Simon Bodenmann dürfte das Duell zusätzliche Strahlkraft und vor allem Emotionen auslösen. Denn noch läuft der 30-jährige Appenzeller für die «Mutzen» auf, längst aber hat er beim Halbfinal-Gegner ZSC unterschrieben.

Jetzt im Halbfinal wird es bestimmt nochmals ein Spürchen härter werden.

Die Berner Nummer 23 weist von sich, dass diese Konstellation besonders sei. «Denn ich bin ja erst ab nächster Saison beim ZSC.» Noch zähle das Hier und Jetzt.

Kaum Geheimnisse auf dem Eis

Und als Leistungsträger beim Titelverteidiger hat Bodenmann fest im Sinn, den Lauf des Gegners aufzuhalten und die Serie für sich zu entscheiden. «Der ZSC wird mit sehr viel Selbstvertrauen kommen», glaubt er. «Wenn du den Zweiten der Qualifikation rauswirfst, hast du vieles richtig gemacht», so Bodenmann.

Wie kann das «Überraschungs-Team» aus der Limmatstadt in die Schranken gewiesen werden? Zwei Berner Protagonisten legen sich folgendes Erfolgsrezept zurecht:

Stürmer Simon Bodenmann: «Bei 5 gegen 5 werden wir kompakt auftreten müssen. Der Gegner ist in der Mittelzone früh zu stoppen, so dass er gar nicht zum Forechecking kommt.»

Im Video oben verrät Bodenmann zudem, dass der SCB eine abergläubige Mannschaft ist. «Wir haben einige Rituale, viele kleine Sachen!»

