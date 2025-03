Ein Zürcher Derby ist in den Playoffs per se speziell. Für das Klotener Duo Schäppi/Waeber ist es noch ein wenig spezieller.

Nach 9 langen Jahren ist der EHC Kloten zurück in den Playoffs. Kein anderer Viertelfinalist musste sich länger gedulden. Sogar bei den SCL Tigers liegt die letzte Playoff-Quali weniger lange zurück (6 Jahre). Entsprechend gross war die Freude der «Flieger» nach der erfolgreichen 2. Play-In-Runde gegen Ambri. Sozusagen als Dessert wartet auf die Zürcher Unterländer nun die Serie gegen den ZSC.

Die Rollen sind klar verteilt: Auf der einen Seite der amtierende Meister, der sich vor einem Monat in der Champions Hockey League auch die europäische Krone aufgesetzt hat. Auf der anderen Seite Kloten, das die Quali auf dem 7. Rang abgeschlossen und die Playoffs erst auf den letzten Drücker erreicht hat.

Über 800 NL-Partien für den Gegner absolviert

«Wir sind der ganz klare Underdog», sagt denn auch der Klotener Center Reto Schäppi. Er muss es wissen, kennt der 34-jährige Routinier doch beide Teams in- und auswendig. Schon als Primarschüler schloss er sich der ZSC-Organisation an, durchlief dort in der Folge alle Juniorenstufen und stieg in der Spielzeit 2010/11 in die 1. Mannschaft auf.

Nach 14 NL-Saisons mit über 800 Partien sowie als vierfacher Schweizer Meister wechselte Schäppi im Sommer zum EHC Kloten. Nach 4 Duellen in der Quali (Bilanz 2:2) folgen nun mindestens 4 weitere Spiele gegen den alten Arbeitgeber, bei dem viele gute Freunde von Schäppi spielen. «Wir werden uns gut auf sie einstellen. Sie haben Spieler mit Extraklasse. Da müssen wir ein Auge drauf haben», sagt er.

Goalie Waeber zusätzlich motiviert – aber spielt er überhaupt?

Ebenfalls gegen den Ex-Klub geht es für Ludovic Waeber. Die Beziehung des Goalies zum ZSC ist indes nicht ganz so intensiv wie jene Schäppis. Schliesslich gehörte der 28-Jährige nur 3 Saisons den Lions an und sein Abschied aus Zürich ist bereits 2 Jahre her. «Die Motivation gegen den ZSC ist zwar noch etwas grösser. Aber mein Job bleibt der gleiche», sagt der Freiburger.

Nach seiner Auswechslung im Play-In-Rückspiel gegen Ambri weiss Waeber noch nicht, ob er am Donnerstag das Klotener Tor gegen seine früheren Teamkollegen hüten darf. Auch EHC-Trainer Lauri Marjamäki lässt sich nicht in die Karten blicken: «Ich weiss, welchen Goalie ich aufs Eis schicken werde. Aber das verrate ich nicht», so der 47-jährige Finne gegenüber SRF.

