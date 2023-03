Die bisherigen 2 Playoff-Duelle gingen in 7 Spielen an den ZSC. Biel hat nun erstmals den Heimvorteil auf seiner Seite.

Spieldaten

30. März in Biel

1. April in Zürich

3. April in Biel

5. April in Zürich

ev. 8. April in Biel

ev. 10. April in Zürich

ev. 12. April in Biel

Der Weg in den Halbfinal

Biel: 4:2 im Viertelfinal gegen Bern

Nachdem die Bieler die ersten beiden Partien gegen den SCB ohne grössere Probleme für sich entscheiden konnten, meldete sich Bern auf überraschende Art und Weise zurück. Die Serie drohte den Seeländern aus den Händen zu gleiten, doch der Quali-Zweite bewahrte die Ruhe und erkämpfte sich in einem engen Spiel 5 den 3. Sieg. Das Halbfinal-Ticket sicherte sich Biel dann in extremis: In Spiel 6 in Bern gelang Mike Künzle der Siegtreffer 1,5 Sekunden vor Ende des 3. Drittels.

00:53 Video Reichert zur Krebs-Diagnose von Biels Coach Törmänen Aus Sport-Clip vom 29.03.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Legende: Wer verschafft sich im Playoff-Halbfinal Oberwasser? ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen im Zweikampf mit Biels Mike Künzle. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

ZSC Lions: 4:1 im Viertelfinal gegen Davos

Die Zürcher qualifizierten sich als erstes Team für den Halbfinal. So eindeutig wie die Serie am Ende ausging, war es in den einzelnen Spielen aber nicht. 4 der 5 Partien wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden. Der Schlüsselmoment dürfte die Overtime in Spiel 4 in Davos gewesen sein. Der HCD hatte sich kurz vor Schluss der regulären 60 Minuten in die Verlängerung gerettet, dort war es jedoch der ZSC, der dank Sven Andrighetto das bessere Ende für sich behielt. 2 Tage später machten die Zürcher den Sack zuhause zu.

Gut zu wissen:

Mit Harri Säteri (2.) und Simon Hrubec (1.) kommt es zum Direktduell der beiden statistisch besten Goalies der Regular Season . Als einzige Torhüter kamen der Bieler und der Zürcher auf eine Fangquote von über 92 Prozent . Auch im Playoff-Viertelfinal vermochten Säteri und Hrubec zu glänzen.

(2.) und (1.) kommt es zum der beiden statistisch . Als einzige Torhüter kamen der Bieler und der Zürcher auf eine . Auch im Playoff-Viertelfinal vermochten Säteri und Hrubec zu glänzen. Beide bisherigen Playoff-Duelle zwischen Biel und dem ZSC gingen über 7 Spiele . Beide Male setzten sich die Lions in der «Belle» zuhause durch. Kommt es erneut zu einem 7. Spiel, könnten die Bieler auf die Unterstützung des Heimpublikums zählen.

zwischen Biel und dem ZSC gingen über . Beide Male setzten sich die Lions in der «Belle» zuhause durch. Kommt es erneut zu einem 7. Spiel, könnten die Bieler auf die Unterstützung des Heimpublikums zählen. Letzte Saison führte Biel in der Viertelfinal-Serie gegen die ZSC Lions mit 2:0 und 3:2, zum 4. und bekanntlich schwierigsten Sieg reichte es den Seeländern aber nicht.

03:35 Video Archiv: Lions gewinnen 2022 Viertelfinal-«Belle» gegen Biel Aus Sport-Clip vom 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.

Biel - ZSC Lions: Die Playoff-Statistiken

Biel ZSC Lions Topskorer Toni Rajala (6/4/2) Justin Azevedo (5/1/4) Fangquote Goalies Harri Säteri: 94,16

Joren van Pottelberghe: 87,50 Simon Hrubec: 95,86 Quote Powerplay 15,79 (5.) 13,04 (7.) Quote Boxplay 75,00 (7.) 78,95 (6.) Geschossene Tore

bei Gleichzahl 15 (1.) 9 (7.) Erhaltene Tore

bei Gleichzahl 10 (4.) 3 (1.)

Die Direktduelle: 6:6 Punkte

27.09.2022: Biel – ZSC Lions 1:4

01.11.2022: Biel – ZSC Lions 5:4

01.01.2023: ZSC Lions – Biel 2:1

15.02.2023: ZSC Lions – Biel 2:3

Bisherige Playoff-Begegnungen

2014/15, Viertelfinal, ZSC Lions – Biel 4:3

2021/22, Viertelfinal, ZSC Lions – Biel 4:3

Der Experten-Tipp

SRF-Experte Marc Reichert geht von einer knappen Serie aus, sieht die Vorteile aber bei den breiter aufgestellten Zürchern und tippt auf 4:3 für den ZSC.