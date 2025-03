Legende: Nimmt nach sechs Jahren einen neue Herausforderung an Janick Steinmann. Freshfocus/Andy Müller

Noch am Samstagabend herrschte in Rapperswil-Jona Party-Stimmung. Die Lakers hatten sich dank eines 2:1-Sieges in extremis gegen den HC Davos und den Patzern der Konkurrenz auf den allerletzten Drücker doch noch für die Play-Ins qualifiziert. Diese Freude wurde am Sonntagmorgen durch eine überraschende Meldung jedoch getrübt.

Wie der Klub vom Obersee in einer Mitteilung schreibt, hat sich Sportchef Janick Steinmann entschieden, die Lakers nach sechs Jahren zu verlassen. Der 38-Jährige wechselt innerhalb der National League zum HC Lugano und wird dort Nachfolger von Hnat Domenichelli, der bei den «Bianconeri» Mitte Januar zusammen mit Trainer Luca Gianinazzi entlassen worden war.

Grosse Erfolge mit den Lakers

Steinmann übernahm das Amt des Lakers-Sportchefs im Mai 2019. Mit dem Zentralschweizer etablierte sich Rapperswil-Jona nach dem Wiederaufstieg 2018 in der höchsten Schweizer Spielklasse und feierte überraschende Erfolge. So stiessen die Lakers in der Saison 2020/21 bis in die Playoff-Halbfinals vor. In den beiden darauffolgenden Jahren schlossen die St. Galler die Regular Season auf den beachtlichen Plätzen 4 respektive 3 ab.

Steinmann und die Lakers haben sich darauf geeinigt, dass der Abgang per sofort erfolgt. Dies, damit sowohl die Lakers als auch Steinmann die Planung der Zukunft uneingeschränkt angehen können. Beim SCRJ übernimmt interimistisch Geschäftsführer Markus Bütler die sportliche Führung.