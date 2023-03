Davos setzt ab kommender Saison an der Bande auf Josh Holden

Legende: Erhält in Davos eine Chance als Headcoach Josh Holden. Martin Meienberger/freshfocus

Der HC Davos hat für die kommenden zwei Saisons mit Josh Holden einen neuen Headcoach gefunden.

Der 45-jährige Kanadier ist aktuell noch Assistenz-Coach von Dan Tangnes beim EV Zug. Davos wird Holdens erste Station als Headcoach sein.

Als Assistenten kann Holden auf die aktuellen HCD-Interimstrainer Waltteri Immonen und Glen Metropolit zählen.

Zwei Monate nach der Freistellung von Christian Wohlwend ist Davos auf der Suche nach einem Nachfolger auf der Position des Headcoachs fündig geworden. Ab kommender Saison hat Josh Holden das Sagen an der Bande der Bündner. Der Kanadier erhielt im Landwassertal einen Vertrag bis 2025.

Seit 2018 Assistent beim EVZ

Gemäss der Medienmitteilung des HCD am Sonntagabend sei die Wahl aus einem grösseren Kreis an Anwärtern auf Holden gefallen. Der 45-Jährige absolviert aktuell seine fünfte Saison als Assistenz-Coach von Dan Tangnes in Zug. Mit dem EVZ feierte Holden zwei Meistertitel.

Zuvor hinterliess der Kanadier als Spieler seine Spuren im Schweizer Eishockey. In insgesamt 13 Jahren brachte es Holden auf weit über 600 Partien in der höchsten Schweizer Meisterschaft für Freiburg, die SCL Tigers und Zug.

Erster Chance als Headcoach

Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn wechselte Holden sofort ins Trainerbusiness. In Davos erhält er erstmals die Möglichkeit, als Headcoach zu arbeiten. Waltteri Immonen und Glen Metropolit, welche den HCD nach dem Wohlwend-Aus interimistisch übernahmen und in die Playoffs führten, werden ab der kommenden Saison als Assistenten von Holden an der Bande amten.

In der Medienmitteilung begründet HCD-Sportchef Jan Alston die Verpflichtung von Holden wie folgt: «Unser neuer Cheftrainer musste neben einem breiten Fachwissen über modernes Eishockey viele weitere Skills mitbringen. Eine hohe Sozialkompetenz, breite Kenntnis des Schweizer Eishockeys, einer der seinen Coachingstaff als Teamplayer leitet und fördert und nicht zuletzt die Fähigkeit, als Hockey-Lehrer junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig sportlich erfolgreich zu sein (...) Wir sind überzeugt, dass Holden die beste Wahl für den HCD ist.»