Wegen des Coronavirus' finden am Freitag und Samstag die NL-Partien im Tessin vor leeren Rängen statt.

Geisterspiele in Ambri und Lugano

Der Coronavirus hat die Schweizer Sportwelt erreicht: Als Vorssichtsmassnahme werden am Freitag und Samstag im Tessin die Partien der National League ohne Zuschauer stattfinden. Dies gab die Tessiner Regierung bekannt.

Ein Derby ohne Fans

Betroffen sind am Freitag das Spiel Ambri - Davos und 24 Stunden später das Tessiner-Derby zwischen Lugano und Ambri. Vor allem für die «Bianconeri» ist diese Massnahme bitter, dürfte es für sie in der letzten Quali-Runde noch um den Einzug in die Playoffs gehen.

Beim Eishockeyverband übt man sich derweil in Zurückhaltung. Für den nächsten Montag wurde eine ausserordentliche Ligaversammlung einberufen. Dann will man gemeinsam mit den Klubs der National League und Swiss League das weitere Vorgehen und mögliche Szenarien im Hinblick auf die bevorstehenden Playoffs diskutieren.