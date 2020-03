Die Playoffs der National League finden wegen dem Coronavirus nicht statt.

Damit wird die Meisterschaft nach der Regular Season abgebrochen.

Der Saisonabbruch gilt für alle Ligen in der Schweiz, also auch für die Swiss League, MySports-League und die Frauen-Liga.

Am Freitag wird in einer Ligaversammlung entschieden, ob es einen Meister und ob es Absteiger und Aufsteiger gibt.

Seit der Einführung 1986 fanden die Playoffs immer statt.

Die Schweizer Eishockey-Meisterschaft wird in den höchsten beiden Ligen per sofort abgebrochen. Dies beschlossen die Klubs der National League und Swiss League an einer Telefonkonferenz am Donnerstagmorgen, wie die Liga bestätigte.

Denis Vaucher, Direktor der National League und Swiss League, sagte: «Wir stehen in der Verantwortung, unsere Spieler und Klubangehörigen und ihre Gesundheit zu schützen und genau das hat jetzt höchste Priorität.»

Nachdem die letzten beiden Runden der Qualifikation unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden waren, setzte die Liga den Spielbetrieb Anfang März für vorerst zehn Tage aus. Am Freitag hätten die Klubs an einer ausserordentlichen Ligaversammlung über das weitere Vorgehen entscheiden wollen.

Nun nahm der Kanton Tessin der Liga den Entscheid mit der Ausrufung der Notlage und dem Spiel- und Trainingsverbot für die Tessiner Klubs bis 29. März ab. Betroffen wären die Klubs aus Lugano, Ambri und Biasca (Ticino Rockets) gewesen.

Gibt es einen Meister? Gibt es einen Aufsteiger?

Die Ligaversammlung vom Freitag um 13:00 Uhr wird sich jetzt primär mit den Folgen der abgebrochenen Meisterschaft beschäftigen. Gibt es einen Meister? Wenn ja, wären das wohl die ZSC Lions, die sich mit einem 4:1 in der letzten Runde vor leeren Rängen im Hallenstadion gegen den EV Zug den Qualifikationssieg gesichert hatten.

Weiter stellt sich die Frage nach dem Auf- beziehungsweise Absteiger. Von den vier Halbfinalisten der Swiss-League-Playoffs kämen bloss der EHC Kloten (Qualifikationssieger Swiss League) und der EHC Visp für einen Aufstieg in Frage.

Vor der Schweiz hatten diverse Länder ihre Eishockey-Meisterschaft abgebrochen, unter anderem Deutschland und Österreich.