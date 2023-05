Der finnische Coach muss eine Auszeit nehmen und wird nächste Saison nicht bei Biel an der Bande stehen.

Legende: Muss wegen der Krebserkrankung kürzer treten Antti Törmänen. Freshfocus

Nach seiner erneuten Krebserkrankung wird Antti Törmänen sein Amt als Headcoach des EHC Biel mindestens für kommende Saison niederlegen. Das gaben der Finne und die Bieler Verantwortlichen an einer Medienkonferenz bekannt.

«Antti Törmänen wird sich in den kommenden Monaten ausschliesslich auf seine Krebstherapie konzentrieren. Eine Weiterführung seiner Aufgabe beim EHCB in der kommenden Saison ist daher leider nicht möglich», schrieben die Bieler in einem Communiqué.

Nachfolgelösung in den nächsten Wochen

Törmänen wird die Chemotherapie bis Mitte September fortsetzen. Danach folgen anderweitige Behandlungen. Der Nordländer hofft, dass er nach einer Genesungsphase von sieben bis acht Monaten wieder einsatzfähig sein wird und den Cheftrainer-Posten beim Playoff-Finalisten wieder übernehmen kann. In den kommenden Wochen werde über eine Nachfolgelösung informiert.

Nicht nachrücken wird mit Sicherheit der Amerikaner Oliver David. Törmänens bisheriger Assistent verlässt den EHC Biel und wechselt als Cheftrainer zu Österreichs Meister Salzburg.

«Ich bin sehr traurig, dass ich das Amt als Headcoach niederlegen muss», liess sich Törmänen zitieren. «Nun muss ich aber an mich, meine Gesundheit und meine Familie denken. Ich werde an unsere Reise und den Support denken. Ich werde noch härter kämpfen, um als Sieger aus meinem eigenen Kampf herausgehen.»

Erste Erkrankung im Sommer 2020

Ende März war bei Törmänen die schlimme Krankheit erneut diagnostiziert worden. Eine routinemässig vorgenommene Kontroll-Untersuchung förderte einen neuen Tumor zutage. Ein erstes Mal war der Finne im Sommer 2020 erkrankt. Auf eine Operation folgte eine rund acht Monate dauernde Therapie. Temporär hatte damals Lars Leuenberger die Verantwortung für die National-League-Mannschaft übernommen.