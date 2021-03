Die Teams auf den Tabellenplätzen 1 bis 6 sind am Ende der Qualifikation direkt für die Playoffs qualifiziert. In den sogenannten Pre-Playoffs duellieren sich die Klubs auf den Rängen 7 bis 10 in einer Best-of-3-Serie um die übrigen beiden Plätze in den Viertelfinals.

In dieser Saison gibt es in der National League keinen Absteiger. Ein Aufstieg des Swiss-League-Schweizermeisters in die National League bleibt möglich. Dann würde die National League 2021/22 aus 13 Teilnehmern bestehen.