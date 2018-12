Lange hatte sich Corvi Zeit gelassen, nun hat sich der Davoser Center für einen Verbleib im Landwassertal entschieden. Der bald 26-Jährige verlängert seinen Vertrag beim HCD um weitere 3 Jahre bis 2022.

Seit der WM heiss gehandelt

Vize-Weltmeister Corvi galt spätestens seit der starken WM in Dänemark (9 Skorerpunkte in 10 Spielen) als einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt.

«Ich verdanke meine ganze Karriere dem HCD und will jetzt in dieser sportlich schwierigen Zeit nicht davonlaufen», lässt sich Corvi in einer Medienmitteilung des Klubs zitieren. Am Montag hatte bereits Captain Andres Ambühl seinen Vertrag bis 2021 verlängert.