Jagr in Hall of Fame aufgenommen

Legende: Mit 52 fit wie ein Turnschuh Jaromir Jagr (links) neben IIHF-Präsident Luc Tardif. Imago/CTK Photo

Noch als Aktiver: Jagr bereits in der Hall of Fame

Auch im Alter von 52 Jahren spielt Jaromir Jagr noch immer Eishockey, dennoch ist die tschechische Legende bereits in die Ruhmeshalle des Weltverbandes aufgenommen worden. Der langjährige NHL-Star, zweifache Stanley-Cup-Gewinner, Olympiasieger und Doppelweltmeister war eine von acht Personen, die am Rande der WM in Prag Mitglieder der IIHF Hall of Fame wurden. «Ich habe vielen Leuten zu danken», sagte Jagr, der seit 1988 Profi-Eishockey spielt. Derzeit spielt er für seinen Heimatklub Rytiri Kladno. In die Hall of Fame der NHL darf er als Aktiver noch nicht aufgenommen werden.