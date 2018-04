McSorley kehrt an die Servette-Bande zurück

Zurück an der Bande

Wie Genf-Servette in einem Communiqué vermeldet, wurde Craig Woodcroft am 1. April als Coach abgesetzt. Der 48-Jährige soll aber bei den «Adlern» bleiben. In welcher Funktion, ist noch offen.

Unter Woodcroft hatte Genf als 8. die Playoffs knapp erreicht. In den Viertelfinals scheiterte das Team aber in 5 Spielen am SC Bern.

Neuer, alter Bekannter

Neuer Trainer Servettes wird Chris McSorley. Der Kanadier war bereits zwischen 2001 und 2017 Coach der Genfer. Zudem amtet der 56-Jährige weiterhin auch als Sportdirektor.

Auf diese Saison hin war McSorley durch Woodcroft abgelöst und auf den Posten des Sportchefs «wegbefördert» worden.