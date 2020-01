Pius Suter schiesst die Gäste aus Zürich in Davos in der 4. Minute der Verlängerung zum Sieg.

Für die Lions war es das 5. Spiel in Folge mit einer Verlängerung (3 Siege).

Nach einem 3:6 und einem 0:5 holt der HCD immerhin den 1. Punkt in dieser Saison gegen den ZSC.

Ganz zum Schluss gab es in Davos noch so etwas wie die Verlängerung der Verlängerung. Obschon Pius Suter zuvor im Nachstochern das 4:3 für die Lions erzielt hatte, stand der Sieg der Gäste noch nicht fest.

Die Unparteiischen schauten sich im Video minutenlang an, ob die Scheibe vor dem Treffer das Davoser Drittel verlassen hatte. Weil dies auf den Bildern jedoch nicht eindeutig belegt werden konnte, entschieden die Schiedsrichter auf Tor.

Damit schlossen die Lions in der Tabelle wieder zu Leader Genf auf. Der HCD rutschte hingegen auf Rang 4 ab. Hätten sie gewonnen, wären die Bündner erstmals seit Mitte September 2017 wieder Tabellenführer in der National League gewesen.

Davos führt nach 134 Sekunden 2:0

Der Erfolg der Lions hatte sich lange nicht abgezeichnet. Denn einmal mehr waren sie miserabel ins Spiel gestartet. Nicht ganz so monumental schlecht wie Anfang Dezember gegen die Lakers (0:3 nach 107 Sekunden). Dennoch verschliefen die Gäste den Start abermals grandios:

Nach 7 Sekunden und einem Fehler von Maxime Noreau muss Joni Ortio im ZSC-Tor ein 1. Mal in extremis retten.

und einem Fehler von Maxime Noreau muss Joni Ortio im ZSC-Tor ein 1. Mal in extremis retten. Nach 80 Sekunden fälscht Phil Baltisberger eine Scheibe unglücklich mit dem Schlittschuh ins Tor ab – 1:0 für Davos.

fälscht Phil Baltisberger eine Scheibe unglücklich mit dem Schlittschuh ins Tor ab – 1:0 für Davos. Nach 134 Sekunden liegt der ZSC schon 0:2 hinten. Severin Blindenbacher kommt als letzter Mann unbedrängt zu Fall. Aaron Palushaj tankt sich Richtung Tor und schliesst unhaltbar ab.

Doch – und auch das sind die Lions Ausgabe 2019/20 – einmal mehr fanden die Zürcher einen Weg zurück ins Spiel. Marcus Krüger traf zum 1:2 (13.) und nach Palushajs 2. Treffer für Davos (22.) glichen Marco Pedretti (26.) und Axel Simic (46.) das Geschehen wieder aus. Simic war vor seinem 1. Saisongoal gerade einmal zu 61 Sekunden Eiszeit gekommen.

In der Schlussphase und in der Verlängerung waren beide Teams dem Siegtreffer mehrfach nahe. Es war am Ende aber Suter überlassen, welcher anstelle des eigentlichen ZSC-Topskorers Gareth Roe (verletzt) den Goldhelm trug, mit seinem 17. Saisontreffer den Spitzenkampf zu entscheiden.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 7.1.20, 22:00 Uhr