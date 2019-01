Im Tatzen-Derby zwischen den SCL Tigers und Bern im Stade de Suisse fallen sämtliche 5 Treffer im Schlussdrittel.

Zug stellt die Weichen gegen Ambri mit 3 Toren im Mitteldrittel auf Sieg.

Die ZSC Lions kommen gegen Schlusslicht Rapperswil-Jona zu einem Minisieg.

SCL Tigers - Bern 1:4

10'000 Meter Schläuche, 100'000 Liter Wasser, 20’672 Zuschauer – nur Tore wollten beim Freiluft-Spektakel zwischen den SCL Tigers und Bern lange keine fallen. Auch, weil Gaëtan Haas in der 30. Minute einen Penalty nicht verwerten konnte. Dann jedoch kamen die Fans des SCB in den Genuss einer verrückten 42. Minute. Zuerst brach Calle Andersson mit einem Onetimer in Überzahl vermeintlich den Torbann. Vermeintlich deshalb, weil das Gehäuse beim Treffer des Schweden leicht verschoben war und dieser deshalb nicht zählte.

In Unterzahl – Andrew Ebbett musste auf die Strafbank – schlug der SCB nur 20 Sekunden später doch noch zu. Haas entwischte und bezwang Damiano Ciaccio per Shorthander. Euphorisiert vom Führungstreffer doppelte Yanik Burren nur 76 Sekunden später nach, ehe Mark Arcobello mit dem 3:0 für die Entscheidung unter freiem Himmel sorgte. Nach dem Ehrentreffer durch Flurin Randegger (56.) traf Andrew Ebbett am Tag seines 36. Geburtstags zum Schlussstand ins leere Tor.

Bild 1 / 6 Legende: Auf geht's Die Spieler betreten das Stade de Suisse – «Kriegsbemalung» inklusive. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Über den schwarzen Teppich Die aussergewöhnliche Umgebung erfordert aussergewöhnliche Regeln. Freshfocus Bild 3 / 6 Legende: Heimspiel im Exil Die Partie im Stade de Suisse zählt als Heimspiel für die SCL Tigers. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Unkonventionell Für einmal hat es direkt hinter der Spielerbank viel Platz. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Chancen, aber lange keine Tore Zach Boychuk scheitert an Damiano Ciaccio. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Aus der Vogelperspektive Das Stade de Suisse von oben. Keystone

Zug - Ambri 6:2

Im Spiel zwischen dem Leader und dem Team der Stunde aus der Leventina – Ambri hat von den letzten 10 Spielen nur 3 verloren – erzielte Reto Suri 55 Sekunden vor Ende des ersten Drittels das 1. National-League-Tor im neuen Jahr. Auch in der Folge dominierten die Zuger fast nach Belieben und führten bis zur 37. Minute mit 4:0. Lino Martschini glänzte mit einem Dreierpack (27./37./53.) und hatte massgeblichen Anteil am klaren Sieg des Heimteams. Sehenswert war sein 1. Treffer, als er die Scheibe von hinter dem Tor auf Yannick-Lennart Albrecht spielte, um das Gehäuse kurvte und dessen Pass zum 2:0 verwertete.

ZSC Lions - Lakers 1:0

Den ZSC Lions ist der Auftakt in die neue Saison geglückt, zumindest resultatmässig. Offensiv taten sich die Zürcher gegen das Schlusslicht einmal mehr schwer. Den erlösenden und siegbringenden Treffer im Hallenstadion erzielte Tim Ulmann in der 23. Minute. Melvin Nyffeler, der eine starke Leistung zeigte, sah die Scheibe zu spät kommen. Die Lions klettern dank dem Minisieg zumindest bis Freitag wieder über den Strich.

