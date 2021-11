Am Montagabend empfängt Fribourg-Gottéron den ZSC. Am Dienstag kommt es im Hallenstadion bereits zur Neuauflage.

Legende: Freiburg – ZSC Wer hat in den beiden Duellen die Nase vorne? Keystone

Montagsspiele sind in der National League eine Seltenheit. Am ersten Tag der Woche wird in der Qualifikation nur gerade 3 Mal gespielt. Am 20. Dezember 2021 und 14. März 2022 findet jeweils eine Runde statt. Das dritte Datum ist der 29. November 2021, wenn die Begegnung Freiburg - ZSC Lions ausgetragen wird.

Das Spiel, das ursprünglich am 6. November hätte stattfinden sollen, stellt für beide Equipen der Auftakt zu vollgepackten 2 Wochen dar.

Fribourg-Gottéron bestreitet 6 Partien binnen 13 Tage. Noch happiger ist das Programm der ZSC Lions: Die Zürcher tragen gleich 7 Spiele innert 12 Tagen aus.

Starke Drachen, unkonstante Löwen

Nach der Partie vom Montag in Freiburg kommt es am Dienstag im Hallenstadion sogleich zur Neuauflage des Duells. Unterschiedlicher könnten dabei die Ausgangslagen für die beiden Teams kaum sein.

Fribourg-Gottéron hat seine letzten 4 Spiele gewonnen und ist nach Verlustpunkten Leader. Die Lions lassen mit ihrem Star-Ensemble hingegen weiterhin jegliche Konstanz vermissen und mussten die Top-Teams der Liga ziehen lassen. Was die Equipen vereint: Beide Mannschaften scheiterten vergangene Woche in den Achtelfinals der Champions Hockey League.

03:53 Video Archiv: Der 1. Saison-Vergleich geht an Freiburg Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen

Nach den beiden Duellen mit Freiburg empfangen die ZSC Lions am Freitag Biel im Hallenstadion. Die folgenden vier Partien bis am 10. Dezember finden alle auf fremdem Eis statt.

Das bisher einzige Direktduell in dieser Saison zwischen Fribourg-Gottéron und dem ZSC liegt schon über 2 Monate zurück. Freiburg gewann es zu Hause mit 1:0.