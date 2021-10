Das Team von Coach John Fust bezwang den EHC Biel 4:2. Vier der letzten fünf Heimspiele in der Arena in Malley hatten die Waadtländer verloren, einzig den SCB hatte man bezwingen können.

Der Sieg gegen Biel (der zweite nach dem 3:1 auswärts vor 9 Tagen) war jedoch verdient. Lausanne erspielte sich 20 Stunden nach dem Auswärtserfolg am Samstag gegen Ajoie die besseren Möglichkeiten, investierte mehr ins Spiel und geriet auch nie in Rückstand.

Lausanne nie in Rücklage

Philip Varone brachte das Heimteam nach 8 Minuten in Unterzahl (!) in Führung, Joël Genazzi traf mit seinem ersten Saisontreffer in Überzahl (2:1/22.), und das Siegtor gelang Jiri Sekac schon in der 30. Minute, genau zwei Minuten nachdem Toni Rajala für Biel zum 2. Mal ausgeglichen hatte. 33 Sekunden vor Schluss traf Michael Frolik noch ins leere Tor.

Legende: Eröffnete das Skore per Shorthander Phil Varone. Freshfocus

Für Biel, das erst zum 2. Mal diese Saison auf fremdem Eis verlor, traf auch Damien Brunner, der mit Rajala die interne Skorerliste gemeinsam anführt (je 19 Punkte). Die Seeländer verpassten es, in der Tabelle bis auf 2 Punkte an Leader Freiburg heranzurücken.