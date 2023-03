Legende: Übernimmt an der Bande der Zürcher Unterländer Gerry Fleming. IMAGO / Eibner

Schon lange war klar, dass Jeff Tomlinson beim EHC Kloten per Saisonende wegen gesundheitlichen Problemen vom Traineramt zurücktritt und eine beratende Rolle annimmt.

Nun wurden die Klotener bei der Trainersuche fündig: Gerry «Gerald Alexander» Fleming erhält bei den Flughafenstädtern einen Zweijahresvertrag. Der 55-jährige Kanadier war zuletzt in der DEL beim Aufsteiger den Frankfurter Löwen tätig.

Physischer Spieler

Flemming gilt als sehr kreativ und kommunikativ. Seit 1998 stand er in mehr als 970 Partien als Headcoach und Assistent in Nordamerika an der Bande (ECHL und AHL). In seiner Spielerkarriere kam der Kanadier von 1983 bis 1998 vornehmlich in der ECHL und der AHL zum Einsatz, aber er absolvierte auch elf NHL-Partien für die Montreal Canadiens.

Die ansehnliche Anzahl Strafminuten zeigt, dass der 1,96 m grosse Flügel vor allem dank seiner physischen Qualitäten gefragt war.