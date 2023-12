Wer ist der fleissigste Punktesammler beim HC Davos hinter Torjäger Matej Stransky? Nein, keiner der zahlreichen Skandinavier. Es ist Valentin Nussbaumer, der mit 20 Punkten gleichzeitig fünftbester Schweizer Skorer in der National League ist. Der 23-jährige Stürmer hat sein Glück nach einer verkorksten Spielzeit eindeutig wiedergefunden: «Eishockey macht wieder viel mehr Spass.»

Dies sah in der vergangenen Saison noch ganz anders aus. Der mit viel Talent ausgestattete Jurassier brachte zur Überraschung vieler kein Bein vor das andere. Nur 7 Tore und 3 Assists schauten am Ende der Regular Season heraus, und dies obwohl er in der HCD-Paradeformation neben Enzo Corvi stürmen durfte. Entsprechend war auch die Gemütslage bei Nussbaumer: «Im letzten Dezember war ich mental wirklich in einem Loch.»

Legende: Die Spielfreude ist zurück Valentin Nussbaumer nach seinem 7. Saisontreffer gegen die ZSC Lions. KEYSTONE/Juergen Staiger

Weil Familienmitglieder und Freunde in so einer Situation nicht immer die richtigen Ansprechpartner sind, suchte sich Nussbaumer professionelle Hilfe – mit Erfolg: «Meine Mentaltrainerin hat mir in dieser Zeit viel geholfen. Nur schon mit einer neutralen Person frei über mein Befinden zu sprechen, war enorm hilfreich. Sie gab mir ausserdem Tipps, mich besser zu konzentrieren.»

Dank an Josh Holden

Und siehe da: Nussbaumer flitzt wie verwandelt über das Schweizer Eis. So, wie es sich die Bündner von seinen ersten Spielen gewohnt waren. Denn Nussbaumers Zeit in Davos begann vielversprechend: In der Saison 2020/21 wechselte er im Tausch mit Luca Hischier von Biel zum HCD und schlug voll ein. Nicht weniger als 18 Skorerpunkte sammelte Nussbaumer in 23 Spielen. Just als es so gut lief, wurde er in der Folgesaison von einer Verletzung an der linken Hand ausgebremst.

Doch nun sieht seine Ausbeute in der Qualifikation ähnlich beeindruckend aus wie damals. Bereits jetzt ist klar, dass diese National-League-Saison seine produktivste werden wird. Nussbaumer wird nicht müde zu betonen, dass dafür Trainer Josh Holden ein grosser Dank gebührt: «Er gibt mir das vollste Vertrauen. Dieses versuche ich natürlich zurückzugeben.»

Effizienter Torschütze

In den Dezember-Spielen gegen Bern (7:0) und Freiburg (2:4) stellte Holden seinen besten Schweizer Skorer in die erste Linie. Ein Treffer wollte Nussbaumer an der Seite von Joakim Nordström und Marc Wieser zwar nicht gelingen. Doch eine Statistik verspricht, dass er wohl nicht allzu lange auf sein nächstes Erfolgserlebnis warten muss: Für seine 8 Tore brauchte Nussbaumer nur 28 Schüsse – viertbester Liga-Wert.

Als nächstes ist der HC Davos am Samstag auswärts in Kloten gefordert. Dann will Nussbaumer mit seinem Team endlich seit dem 1. November wieder einen Sieg in der Fremde einfahren.