Nach zwei torlosen Dritteln holt sich die Fischer-Equipe in der Schlussphase die zweite Niederlage de suite ab.

0:3 an Sweden Hockey Games

Nach der Niederlage am Vortag in der Verlängerung gegen Gastgeber Schweden beendet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft das WM-Vorbereitungsturnier in Stockholm mit einer weiteren Niederlage. Gegen Tschechien setzte es im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft ein 0:3 ab.

Schweiz hält lange mit

Nachdem die Equipe von Patrick Fischer das 1. Drittel gar dominiert hatte, zeichnete sich spätestens nach der Spielhälfte ein anderes Bild. Die Schweiz spielte zwar weiterhin konzentriert, Sandro Aeschlimann im Tor wurde von den noch ungeschlagenen Tschechen nun aber immer öfters auf die Probe gestellt.

00:40 Video Tscheche Kundratek bricht den Torbann Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Zum Schluss sollte ein Überzahlspiel eine Viertelstunde vor Schluss die Vorentscheidung zugunsten der Osteuropäer mit sich bringen. Im Powerplay bezwang Ex-Davoser Tomas Kundratek den Schweizer Goalie mit einem satten Schuss. In der Folge verpasste Damien Riat den Ausgleich zwei Mal aus aussichtsreicher Position, ehe acht Minuten vor Schluss Jiri Holik aus nächster Nähe und Jakub Vrana (58.) ins leere Tor den Endstand besiegelten.

Verdienter Turniersieger Tschechien

Damit beendet die Schweiz die Sweden Hockey Games hinter Schweden, aber vor den Finnen auf dem 3. Platz. Tschechien holte sich mit drei Siegen und nur zwei Gegentoren souverän den Titel.

02:24 Video Fischer: «War dennoch eine sehr gute Woche für uns» Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. 01:57 Video Ambühl: «Nutzten unsere Chancen in den ersten 40 Minuten nicht» Aus Sport-Clip vom 08.05.2022.