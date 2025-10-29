Nächste Woche nimmt die Schweizer Nationalmannschaft die neue Saison mit dem ersten Turnier der Euro Hockey Tour (EHT) in Finnland in Angriff. Head Coach Patrick Fischer hat dafür 2 Torhüter, 8 Verteidiger und 14 Stürmer nominiert.
Programm-Hinweis
Sämtliche Spiele der Schweizer an der Euro Hockey Tour in Finnland werden live auf SRF und in der SRF Sport App gezeigt:
- Donnerstag, 6. November, 17:20 Uhr: Schweiz – Finnland
- Samstag, 8. November, 11:50 Uhr: Schweiz – Schweden
- Sonntag, 9. November, 11:50 Uhr: Schweiz – Tschechien
Das Turnier in Finnland bildet den Auftakt zur neuen Saison, in der sich die Schweiz bereits in der 4. Spielzeit mit dem Gastgeber, dem WM-Dritten Schweden und Tschechien misst. Der Winter hält mit den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina und der Heim-WM im Mai zwei besondere Highlights bereit.
Mit 10 Silbergewinnern
Erstmals im Aufgebot steht der 25-jährige Verteidiger Nico Gross vom HC Davos. Im Vergleich dazu zählen Michael Fora (125 Länderspiele), Reto Berra (124) und Christoph Bertschy (120) zu den erfahrensten Akteuren. Insgesamt gehören 10 Silbermedaillengewinner der WM 2025 zum Kader, das zu einem Drittel aus HCD-Akteuren besteht.
Neben Headcoach Patrick Fischer bilden die Assistenten Marcel Jenni und Lars Leuenberger, derzeit Assistenztrainer in Freiburg, das Trainerteam für das anstehende EHT-Turnier.
Das komplette Aufgebot
Torhüter (2): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron)
Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Nico Gross (HC Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos)
Stürmer (14): Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Fabrice Herzog (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Tino Kessler (HC Davos), Simon Knak (HC Davos), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)