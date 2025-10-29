Nati-Trainer Patrick Fischer hat sein 24-köpfiges Kader für die Euro Hockey Tour Anfang November bekanntgegeben.

Mit Debütant Gross in den Olympia- und Heim-WM-Winter

Legende: Kommt zu seiner Nati-Premiere Nico Gross. Keystone/JUERGEN STAIGER

Nächste Woche nimmt die Schweizer Nationalmannschaft die neue Saison mit dem ersten Turnier der Euro Hockey Tour (EHT) in Finnland in Angriff. Head Coach Patrick Fischer hat dafür 2 Torhüter, 8 Verteidiger und 14 Stürmer nominiert.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Spiele der Schweizer an der Euro Hockey Tour in Finnland werden live auf SRF und in der SRF Sport App gezeigt: Donnerstag, 6. November, 17:20 Uhr: Schweiz – Finnland

Schweiz – Finnland Samstag, 8. November, 11:50 Uhr: Schweiz – Schweden

Schweiz – Schweden Sonntag, 9. November, 11:50 Uhr: Schweiz – Tschechien

Das Turnier in Finnland bildet den Auftakt zur neuen Saison, in der sich die Schweiz bereits in der 4. Spielzeit mit dem Gastgeber, dem WM-Dritten Schweden und Tschechien misst. Der Winter hält mit den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina und der Heim-WM im Mai zwei besondere Highlights bereit.

Mit 10 Silbergewinnern

Erstmals im Aufgebot steht der 25-jährige Verteidiger Nico Gross vom HC Davos. Im Vergleich dazu zählen Michael Fora (125 Länderspiele), Reto Berra (124) und Christoph Bertschy (120) zu den erfahrensten Akteuren. Insgesamt gehören 10 Silbermedaillengewinner der WM 2025 zum Kader, das zu einem Drittel aus HCD-Akteuren besteht.

Neben Headcoach Patrick Fischer bilden die Assistenten Marcel Jenni und Lars Leuenberger, derzeit Assistenztrainer in Freiburg, das Trainerteam für das anstehende EHT-Turnier.