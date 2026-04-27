Sechs neue Spieler stossen für die dritte Woche der WM-Vorbereitung zur Nati, darunter mit Pius Suter ein erster aus der NHL.

Legende: Erste Nati-Verstärkung aus Übersee Pius Suter. Imago Images/justpictures.ch

Pius Suter ist der erste in Nordamerika engagierte Spieler, der ins Nationalteam einrückt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in 64 Partien für die St. Louis Blues 29 Skorerpunkte erzielt.

Von den fünf Spielern, die aus der National League ins Nationalteam kommen, spielen drei bei den ZSC Lions: die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie Offensivspieler Denis Malgin. Ausserdem sind die Stürmer Damien Riat (Lausanne HC) und Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), die nach den Playoffs zuletzt noch angeschlagen waren, neu dabei.

4 Spieler müssen gehen

Nicht mehr berücksichtigt wurden dagegen der Verteidiger Niklas Blessing sowie die Stürmer Lorenzo Canonica, Miles Müller und Jonas Taibel.

Für die Schweizer Nationalmannschaft stehen in dieser Woche drei Spiele der Euro Hockey Tour auf dem Programm: Am Donnerstag trifft sie in Jönköping auf Schweden, am Samstag und Sonntag folgen in Budweis die Partien gegen Finnland und Tschechien (alle live bei SRF). Die Heim-WM in Zürich und Freiburg beginnt am 15. Mai.

Aktuelles Kader für die WM-Vorbereitung Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Stéphane Charlin (Genf-Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne) Verteidiger (10): David Aebischer (Lugano), Tim Berni (Genf-Servette), Giancarlo Chanton (Genf-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genf-Servette), Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions) Stürmer (15): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Denis Malgin (ZSC Lions), Dario Meyer (Kloten), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (Lugano)

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