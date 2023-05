Die Eishockey-Nati kommt zum 1. Sieg an der Euro Hockey Tour seit 7 Spielen.

Die Schweiz schlägt Weltmeister und Olympiasieger Finnland mit 2:1.

In Brünn (CZE) überzeugt das Team von Patrick Fischer mit einem aufsässigen Spielstil, mit dem die Finnen nicht klarkommen.

Exakt eine Woche vor dem 1. WM-Spiel feierten die Schweizer Eishockeyaner einen wichtigen Erfolg: Im tschechischen Brünn gewannen sie gegen Finnland mit 2:1 und fuhren damit den 1. Vollerfolg nach 7 sieglosen Spielen an der hochkarätig besetzten Euro Hockey Tour ein.

Das Team von Patrick Fischer überzeugte über 60 Minuten und liess den Weltmeister und Olympiasieger aus dem Norden nicht zur Entfaltung kommen. Bereits in der 5. Minute zeigte die Nati eine Kaltblütigkeit, die zuletzt vermisst wurde: Dario Simion eroberte die Scheibe vor der blauen Linie und spielte auf den frisch gebackenen Schweizer Meister Marco Miranda, der den Gegenstoss aus dem Handgelenk eiskalt zum 1:0 abschloss.

00:49 Video Miranda schliesst einen Gegenstoss eiskalt zum 1:0 ab Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Dass man den Vorsprung nach einer soliden Leistung nicht in die 1. Pause mitnehmen konnte, lag einzig an einem kapitalen Abwehrfehler. Arizona-Coyotes-Verteidiger Janis Moser, der nach seiner Rückkehr aus Nordamerika zu seinem 1. Nati-Einsatz kam, kam hinter dem eigenen Tor an die Scheibe und spielte einen folgenschweren Fehlpass in den Slot. Dort bedankte sich Olli Määttä umgehend für das Geschenk und glich aus.

Thürkauf lenkt mit dem Schlittschuh ab

Im 2. Abschnitt konnte sich die Schweiz weiter steigern. Das Team behielt das Tempo hoch und betrieb aggressives Forechecking, die Finnen konnten kaum einmal einen schönen Angriff fahren.

00:39 Video Moser mit dem Fehlpass, die Finnen sagen Danke Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Mit dem 1. Powerplay ging die Nati dann verdient wieder in Führung: In der 25. Minute lenkte Calvin Thürkauf eine Hereingabe von Romain Loeffel mit dem Schlittschuh ins Tor. Gleichzeitig blieb die Schweiz übers ganze Spiel in 4 Boxplays schadlos – etwas, das beim 0:3 gegen Schweden mit 2 Gegentreffern in Unterzahl noch nicht geklappt hatte.

Generell machte die Schweiz fast alles besser als noch am Donnerstag. Finnland kam auch im Schlussdrittel kaum zu Chancen, selbst in der Schlussphase blieb Fischers Equipe ruhig und spielte den Sieg souverän herunter. Auf dieser aufsässigen und gleichzeitig defensiv stabilen Leistung kann man für die WM aufbauen.

00:41 Video Thürkauf lenkt zum 2:1 ab Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

So geht es weiter

Bereits am Sonntag bestreitet die Nati das letzte Spiel vor der WM: Erneut in Brünn trifft die Schweiz auf Gastgeber Tschechien (ab 15:40 Uhr auf SRF info und in der Sport App). Kommende Woche disloziert das Schweizer Team in die lettische Hauptstadt Riga, wo die WM für die Nati am Samstag mit dem Spiel gegen Slowenien ihren Anfang nimmt.