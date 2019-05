Die Schweiz schlägt Lettland in Weinfelden im letzten Testspiel vor der WM 2:0.

Praplan und Moser erzielen die Treffer für die Nati.

Glauser, Kreis, Hollenstein und Müller überstehen den letzten Kaderschnitt nicht.

«Wir werden sehen, wie schlau wir sind, ob wir aus dem vergangenen Wochenende gelernt haben», hatte Trainer Patrick Fischer nach der Partie am Freitag gesagt. Damit sprach er an, dass es den Schweizern in der Vorwoche gegen Frankreich nach dem 6:0 im 1. Spiel etwas an der Einstellung gefehlt hatte und die 2. Begegnung 3:4 nach Verlängerung verloren ging.

Praplan und Moser treffen

Gegen Lettland stimmte nun die Einstellung. Knapp 24 Stunden nach dem 4:1-Sieg vom Freitag starteten die Schweizer gut und zeigten ein starkes 1. Drittel. In der 15. Minute gingen sie in doppelter Überzahl verdient in Führung. Das Tor erzielte Vincent Praplan nach schöner Vorarbeit von Nico Hischier. In der 50. Minute erhöhte Simon Moser auf 2:0.

Der erneute Erfolg der Schweizer gegen die Letten war verdient. Sie hatten die Partie mehrheitlich im Griff und liessen hinten wenig zu. Zudem konnten sie sich, wenn nötig, auf Goalie Leonardo Genoni verlassen.

WM ohne Hollenstein

Damit schliesst die Nati die WM-Vorbereitung mit 3 Siegen in 6 Partien ab. Am Montag erfolgt nun die Reise nach Bratislava. Dort startet die Schweiz am nächsten Samstag gegen Aufsteiger Italien ins Turnier, ehe am Sonntag erneut Lettland der Gegner ist.

Nicht mit dabei sind die Verteidiger Andrea Glauser und Samuel Kreis sowie die Stürmer Denis Hollenstein und Marco Müller. Diese 4 Spieler überstanden den letzten Kaderschnitt von Coach Fischer nicht.

Definitives Schweizer WM-Aufgebot Tor (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Bern), Robert Mayer (Genf-Servette). Verteidigung (8): Raphael Diaz (Zug), Michael Fora (Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Biel), Yannick Weber (Nashville Predators/NHL). Sturm (14): Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild/NHL), Gaëtan Haas (Bern), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kuraschew (Québec Remparts/QMJHL), Lino Martschini (Zug), Simon Moser (Bern), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds/AHL), Damien Riat (Biel), Noah Rod (Genf-Servette), Tristan Scherwey (Bern).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.05.19, 18:15 Uhr