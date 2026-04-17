Im zweiten Test innert 24 Stunden gegen die Slowakei gewinnt die Schweiz auswärts in Topolcany 5:3.

Fabrice Herzog trifft in seinem 100. Spiel für die Nati doppelt.

Nächste Woche stehen für die Equipe von Neo-Coach Jan Cadieux in der Vorbereitung auf die Heim-WM zwei Heimspiele gegen Ungarn auf dem Programm.

Im zweiten Spiel nach der Entlassung von Trainer Patrick Fischer haben die Schweizer in Topolcany auf die Siegerstrasse gefunden. Die Neuauflage gegen die Slowakei entschieden sie nach einem animierten Auftritt mit 5:3 für sich und revanchierten sich damit für das 1:3 vom Donnerstag.

Eine gewisse Verunsicherung konnte das Team allerdings erneut nicht kaschieren. Zu Beginn des Schlussdrittels verkürzten die Slowaken mit einem Doppelschlag innert 3 Minuten auf 3:4 und schöpften neue Zuversicht. Ludovic Waeber, der zu Spielmitte Kevin Pasche ersetzt hatte, liess sich aber kein weiteres Mal bezwingen, obwohl das Heimteam am Schluss mit 6 gegen 4 Feldspielern auf den Ausgleich drängte. Ken Jäger brachte den ersten Sieg der Nati unter Jan Cadieux mit seinem Empty Netter schliesslich ins Trockene.

Herzog bei Jubiläum topmotiviert

In seinem 100. Länderspiel hatte zuvor Fabrice Herzog die Partie geprägt. Gleich an den ersten drei Schweizer Toren war der 31-Jährige beteiligt:

15. Minute: Nach einer gelungenen Spielauslösung durch Gaëtan Haas lanciert Herzog Tristan Scherwey. Dieser stoppt die Scheibe mit den Schlittschuhen und trifft aus der Luft zum 1:0.

Nach einer gelungenen Spielauslösung durch Gaëtan Haas lanciert Herzog Tristan Scherwey. Dieser stoppt die Scheibe mit den Schlittschuhen und trifft aus der Luft zum 1:0. 22. Minute: Die Schweizer erobern den Puck im gegnerischen Drittel. Théo Rochette behält hinter dem Tor die Übersicht und bedient Herzog, der das 2:0 markiert.

Die Schweizer erobern den Puck im gegnerischen Drittel. Théo Rochette behält hinter dem Tor die Übersicht und bedient Herzog, der das 2:0 markiert. 34. Minute: Aus einer praktisch identischen Situation heraus fällt das 3:1 für die Schweiz. Vorbereiter ist diesmal Scherwey, Herzog ist wieder erfolgreich.

Zwischen den beiden Treffern des Jubilars brachte sich das Heimteam in doppelter Überzahl auf die Anzeigetafel. Pasche lenkte einen Querpass von Martin Fasko-Rudas mit seiner Schaufel ins eigene Netz.

Das Mitteldrittel hatten die Schweizer ansonsten aber klar im Griff. Routinier Romain Loeffel unterstrich dies mit dem 4:1 kurz vor der zweiten Sirene. Der Verteidiger fand von der blauen Linie trotz Störarbeit der Slowaken einen Weg am Spielerknäuel vor dem gegnerischen Tor vorbei.

So geht es weiter

Die WM-Vorbereitung findet für die Schweiz mit zwei Testspielen gegen Ungarn ihre Fortsetzung. Austragungsort am nächsten Donnerstag und Freitag ist jeweils Biel (beide Spiele ab 19:30 Uhr live zu sehen bei SRF). Vor dem Start der Heim-Titelkämpfe stehen auch noch die Turniere der Euro Hockey Tour in Tschechien und Schweden an.

Eishockey-Nati