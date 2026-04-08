Legende: Intensive Wochen stehen an für Nati-Coach Patrick Fischer. Keystone/Andreas Becker

Am nächsten Dienstag steht für die Schweizer Eishockey-Nati die erste Vorbereitungswoche für die Heim-WM im Mai an. Dabei duelliert sich die Equipe von Patrick Fischer zwei Mal auswärts mit der Slowakei.

Nun hat der Nati-Coach sein 24-köpfiges Aufgebot für die Testspiele bekanntgegeben. Noch nicht dabei sind die Schweizer NHL-Söldner sowie Spieler der noch verbliebenen Playoff-Teams Davos, ZSC, Freiburg und Genf.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Nati-Testspiele von nächster Woche (16. und 17. April) gegen die Slowakei sehen Sie live bei SRF.

Mit Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann und Ken Jäger gehören vier Akteure zum Kader, die bereits im Vorjahr beim Gewinn der Silbermedaille dabei waren. Darüber hinaus sorgen Romain Loeffel (160 Länderspiele), Tristan Scherwey (117), Gaëtan Haas (107), Fabrice Herzog (98) und Calvin Thürkauf (80) für internationale Erfahrung im Team.

Zwei Debütanten

Erstmals im Kader hingegen stehen der 19-jährige Verteidiger Niklas Blessing (Biel) sowie der 21-jährige Stürmer Miles Müller (Ambri-Piotta).

Nach der Woche in der Slowakei stehen noch zwei Heim-Testspiele gegen Ungarn in Biel sowie die Euro Hockey Tour in Schweden und Tschechien für die Nati an.

1. Schweizer Kader für die WM-Vorbereitung Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne), Ludovic Waeber (Kloten) Verteidiger (8): David Aebischer (Lugano), Niklas Blessing (Biel), Rodwin Dionicio (Biel), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Dario Wüthrich (Ambri) Stürmer (13): Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano)

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