Eishockey-Nati mit Start nach Mass in die WM-Vorbereitung

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat die WM-Vorbereitung erfolgreich in Angriff genommen.

Die Equipe von Trainer Patrick Fischer setzt sich in Biel gegen Russland mit 3:1 durch.

Am Samstag kommt es an gleicher Stätte zum Rencontre.

Die Schweizer Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung gestartet. Beinahe 15 Monate nach dem letzten Ernstkampf behielt das Team von Trainer Patrick Fischer in Biel gegen Russland die Oberhand.

Für die Differenz zeichneten die Schweizer im letzten Drittel verantwortlich. In der 51. Minute brachte Christoph Bertschy die Einheimischen mit 2:1 zum zweiten Mal in Führung, 229 Sekunden danach erhöhte Inti Pestoni im Powerplay nach schöner Vorarbeit von Janis Moser auf 3:1 (54.).

Früher Weckruf

Die Schweizer hatten kaum Anlaufzeit benötigt. Zwar starteten die Osteuropäer furios und Torhüter Niklas Schlegel musste schon nach wenigen Sekunden seine Klasse unter Beweis stellen, ab der 5. Minute übernahmen dann aber die Gastgeber weitgehend das Zepter. Die Führung durch Killian Mottet (17.) ging absolut in Ordnung.

Der Stürmer von Fribourg-Gottéron hatte den Treffer in der eigenen Zone mit einem Pass auf Jason Fuchs gleich selber eingeleitet und wurde dann von diesem mit einem herrlichen Querpass bedient, worauf er direkt abzog.

Im zweiten Abschnitt lagen die Vorteile auf Seiten der Russen. Hatte das Schussverhältnis in den ersten 20 Minuten 13:6 zu Gunsten der Einheimischen betragen, lautete es im Mittelabschnitt 20:7 für die Osteuropäer. Schlegel wehrte sich lange erfolgreich, in der 29. Minute war aber auch der Keeper des HC Lugano geschlagen, als der zu wenig bedrängte Jewgeni Timkin aus kurzer Distanz einschoss.

Am Samstag treffen die beiden Teams an gleicher Stätte erneut aufeinander. Die Partie können Sie ab 17:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App verfolgen.