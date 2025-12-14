Die Schweiz verliert im Rahmen der Euro Hockey Tour mit 3:4 nach Verlängerung gegen Finnland.

Gaëtan Haas erzwingt 2 Minuten vor Schluss die Verlängerung, dort schiesst Jesse Puljujärvi die Finnen aber zum Sieg.

Damit muss sich das Team von Patrick Fischer auch im 7. Spiel in der Swiss Life Arena geschlagen geben.

50 Sekunden waren in der Verlängerung gespielt, als Damien Riat nach einer schönen Kombination über Sven Andrighetto und Dominik Egli beinahe zum Sieg einnetzte, doch der Lausanne-Stürmer wurde in letzter Sekunde am Abschluss gehindert.

Im unmittelbaren Gegenstoss machte es Servette-Angreifer Jesse Puljujärvi besser. Der Finne liess Egli einfach stehen und traf sehenswert unter die Latte zum 4:3 für die Gäste.

Hofmann muss vorzeitig unter die Dusche

Es war ein bitteres Ende für die Schweizer, die sich nach einem 1:3 nochmals zurückgekämpft hatten. 7 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels hatte Dario Simion mit einem Ablenker auf 2:3 verkürzt, ehe Gaëtan Haas gut 2 Minuten vor Schluss mit einem sehenswerten Schuss von der linken Seite die Verlängerung erzwang.

Zuvor hatte eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen EVZ-Stürmer Grégory Hofmann für die vermeintliche Entscheidung gesorgt. Der 33-Jährige liess sich in der 26. Minute von ZSC-Verteidiger Mikko Lehtonen provozieren und schlug dem Finnen den Stock ins Gesicht.

Je 2 Powerplay-Tore

In der daraus resultierenden 5-minütigen Überzahl traf Lausanne-Verteidiger Sami Niku mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie zum 3:1.

Bereits im Startdrittel waren 2 Tore in Überzahl gefallen. Nach dem frühen finnischen Führungstreffer durch Puljujärvi glich Andrighetto für die Schweiz im Powerplay entgegen dem Spielverlauf aus. Markus Nurmi nutzte 9 Sekunden vor Ende des Startdrittels eine Strafe gegen Andrea Glauser zum 2:1 aus.

Noch kein Sieg in der «SLA»

Nach der 3. Niederlage im 3. Spiel beendet das Team von Patrick Fischer das Heimturnier in Zürich im Rahmen der Euro Hockey Tour (EHT) punktgleich mit Finnland auf dem letzten Platz. In der Swiss Life Arena, wo die Schweizer nächstes Jahr die Spiele bei der Heim-WM austragen werden, steht man seit der Eröffnung im Jahr 2022 nun bei 7 Niederlagen aus 7 Partien.

Insgesamt steht die Schweiz bei Euro-Hockey-Tour-Partien auf Schweizer Boden inzwischen bei einer ernüchternden Bilanz von 15 Niederlagen in 16 Spielen. Der Turniersieg ging derweil an Schweden, das sich im Duell der ungeschlagenen Teams am Mittag gleich mit 5:0 durchsetzte.

Nächster Halt Olympia

Das erste Duell dieser Saison gegen die Finnen hatten die Schweizer im November mit einer «B-Auswahl» noch 3:1 gewonnen. Seither setzte es 5 EHT-Niederlagen am Stück ab. Damit endet das Jahr 2025 nach dem neuerlichen Erreichen des WM-Finals im Mai für das Nationalteam ernüchternd. Der nächste Ernstkampf steht in genau 2 Monaten an.

Dann beginnt für die Schweizer gegen Frankreich das olympische Turnier in Mailand. Ausserdem trifft die Schweiz in der Gruppe noch auf Kanada und Tschechien. Bis Ende Jahr muss Patrick Fischer dem Internationalen Eishockeyverband IIHF sein 25-Mann-Kader melden.

Euro Hockey Tour in der Schweiz