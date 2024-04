13. Niederlage in Folge: Die Schweiz verliert auch den 2. WM-Test

3:5 in der Slowakei

Die Schweiz unterliegt der Slowakei in Humenne (SVK) auch im 2. Testspiel und verliert zum 13. Mal in Folge.

Für die Equipe von Patrick Fischer setzt es vor 4'500 Fans eine 3:5-Niederlage ab.

Der Start in die WM-Vorbereitung missglückt der Nati damit komplett.

Die Schweizer Nati verdiente sich nach der Leistung im Startdrittel im 2. Testspiel gegen die Slowakei Lob. Zwar war die Equipe von Patrick Fischer nach nur 51 Sekunden durch Martin Fasko-Rudas in Rückstand geraten. Dank Toren von Samuel Kreis (3.) und Simon Le Coultre (14.) schaffte die Schweiz aber noch vor der 1. Sirene die Wende. Es war der bis dahin verdiente Lohn für eine deutliche Steigerung im Vergleich zur 0:3-Niederlage am Donnerstag.

Doch bekanntlich dauert ein Eishockey-Spiel 60 Minuten. Und in den restlichen 2 Dritteln zeigten die Schweizer, weshalb die lobenden Worte aus dem Startabschnitt nach Spielende revidiert werden mussten. Nur 65 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels hatten die Slowaken den Rückstand nämlich in eine 3:2-Führung gedreht. Robert Lantosi und wieder Fasko-Rudas waren erfolgreich. Beiden Treffen gingen Fehler der Schweizer Verteidigung voraus.

Es dauerte einige Minuten, bis die Schweiz den Tritt im Mitteldrittel wieder fand. Zum Ausgleich kamen die Gäste allerdings nicht mehr. Die beste Gelegenheit verzeichnete in der 36. Minute Valentin Nussbaumer, als er die Scheibe frei vor Samuel Hlavaj nicht im Tor unterbringen konnte.

Allgemein fehlte den Schweizern in dieser Partie die offensive Durchschlagskraft. Sie waren oft im slowakischen Drittel anzutreffen, liessen dann die entscheidenden Pässe und die Effizienz aber vermissen. Zur fehlenden Angriffspower gesellten sich zudem immer wieder ärgerliche Fehler, welche die Slowaken jeweils gnadenlos ausnutzten.

Reaktion bleibt aus

So auch rund 3 Minuten nach Beginn des Schlussdrittels. Nach einem Fehlpass Gaëtan Haas' in der Offensivzone ging es blitzschnell. Oliver Okuliar chippte den Puck in die neutrale Zone, wo Lantosi durchstartete. Charlin, der weit aus seinem Tor gerückt war, rutschte im Rückwartsgang unglücklich aus. Lantosi konnte den Schweizer Torhüter daher mühelos umkurven und zum 4:2 einschieben.

Wer sich in der Folge noch eine Aufholjagd erhoffte, wurde bitter enttäuscht. Mit Strafen nahm sich die Schweiz gleich mehrmals den Wind aus den Segeln, offensiv ging man teilweise fahrlässig mit hochkarätigen Chancen um. 2 Minuten vor Schluss gelang Tyler Moy zwar noch der Anschlusstreffer. Mit dem Empty-Netter durch Andrej Kollar 10 Sekunden später war die 13. Niederlage in Serie jedoch besiegelt.

So geht es weiter

Die nächste Chance, die Niederlagenserie zu stoppen, bietet sich der Schweizer Nati am nächsten Freitag. Dann steht in Basel der 1. von 2 Tests gegen Frankreich auf dem Programm. Beide Partien können Sie live bei SRF mitverfolgen.