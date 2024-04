In 4 Wochen fällt der Startschuss zur Eishockey-WM 2024 in Tschechien. Für die Nati hat die Vorbereitung bereits begonnen.

Während der Kampf um den Meistertitel in der National League im vollen Gang ist, bereitet sich die Eishockey-Nationalmannschaft schon auf die kommende Weltmeisterschaft vor. Die Titelkämpfe in Prag und Ostrava beginnen am 10. Mai, Nati-Coach Patrick Fischer bleiben also 4 Wochen, um sein Team perfekt einzustellen.

Am Mittwoch trat die SIHF-Auswahl die Reise in die Slowakei an, wo in Humenné zwei Testspiele auf dem Programm stehen. Die Stadt in der Ostslowakei, die im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, zählt nur rund 35'000 Einwohner und ist mit zahlreichen modernen Bauten neu hergerichtet worden.

Sendehinweise Box aufklappen Box zuklappen Den doppelten Test zwischen der Slowakei und der Schweiz gibt es wie folgt live zu verfolgen: Donnerstag , 16:20 Uhr auf SRF info

, 16:20 Uhr auf SRF info Freitag, 16:20 Uhr auf SRF info

Die zweite Vorbereitungswoche absolviert die Nati in Basel, wo ab 19. April zwei Mal gegen Frankreich getestet wird.

Für die letzten zwei Vorbereitungswochen liegt die Trainingsbasis in Kloten. Dabei testet die Schweiz zweimal gegen Lettland, ehe im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Schweden gespielt wird. Danach erfolgt bereits die Reise nach Tschechien, wo als letzter WM-Test Partien gegen Finnland und Tschechien auf dem Programm stehen.

Legende: 4 Wochen Vorbereitung vor sich Nati-Trainer Patrick Fischer und sein Team. Freshfocus / Claudio Thoma

Die Testspiele in der Übersicht

Donnerstag, 11. April Slowakei - Schweiz Humenné (SVK) Freitag, 12. April Slowakei - Schweiz Humenné (SVK) Freitag, 19. April Schweiz - Frankreich Basel Samstag, 20. April Schweiz - Frankreich Basel Freitag, 26. April Schweiz - Lettland Lausanne Samstag, 27. April Schweiz - Lettland Kloten Donnerstag, 2. Mai Schweiz - Schweden Kloten Samstag, 4. Mai Schweiz - Finnland Brünn (CZE) Sonntag, 5. Mai Tschechien - Schweiz Brünn (CZE)

Veränderungen im Kader

Das derzeitige Aufgebot wird bis zum WM-Start traditionsgemäss noch einige Mutationen erfahren. Nach und nach werden Spieler der ausgeschiedenen National-League-Teams in die Nati rücken. Nach Ende der Regular Season in der NHL könnten zudem Verstärkungen aus Nordamerika eintreffen.

Das Nati-Aufgebot der ersten Vorbereitungswoche Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Philip Wüthrich (SC Bern) Verteidiger (9): David Aebischer (SC Rapperswil-Jona Lakers), Inaki Baragano (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genf-Servette HC), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Samuel Kreis (SC Bern), Simon Le Coultre (Genf-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern) Stürmer (13): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (SC Bern), Gaëtan Haas (EHC Biel), André Heim (HC Ambri), Tino Kessler (EHC Biel), Mike Künzle (EHC Biel), Marco Lehmann (SC Bern), Marc Marchon (EHC Kloten), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Tanner Richard (Genf-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Auftakt gegen Norwegen

Für die Schweiz beginnt die WM am Eröffnungstag mit der Partie gegen Norwegen in der Hauptstadt Prag. Die Gruppenphase dauert bis am 21. Mai. Die K.o.-Phase startet am 23. Mai.