Die Schweizer Eishockey-Nati schlägt Lettland im 2. Testspiel in Kloten mit 4:0.

Romain Loeffel und Dario Simion sorgen mit zwei Toren in den ersten beiden Dritteln für die entscheidende Differenz.

Die Schweiz überzeugt vor allem auch immer wieder im Boxplay.

Auf das 5:1 gegen Lettland am Freitag liess die Schweizer Nati am Samstag einen weiteren souveränen Sieg gegen den gleichen Gegner folgen. Ein von Beginn an konzentrierter und zielstrebiger Auftritt sorgte für den 4. Erfolg in Folge. Nach zuvor 13 Niederlagen in Serie scheint sich die Nati langsam in WM-Form zu spielen.

In Kloten eröffnete Romain Loeffel in der 9. Minute das Skore. Der Verteidiger des SC Bern gelangte in der lettischen Zone an die Scheibe, wurde dann eher halbherzig angegangen und schoss nach einer kurzen Verzögerung präzise in die hohe rechte Torecke. Weil Tristan Scherwey vor dem Tor Elvis Merzlikins die Sicht nahm, blieb der lettische Torhüter ohne Abwehrchance.

Zwei Tore im Schlussabschnitt

Mit der Führung im Rücken ging die Nati das Spiel noch befreiter an. Auf das einzige Tor im 1. Drittel folgten im Spielverlauf noch drei weitere. Nach Dario Simions 2:0 im Mitteldrittel machten die Schweizer im Schlussabschnitt alles klar. In einer aktive Phase der Letten führte ein Konter über Sven Senteler, der zum 3:0 traf, zur Entscheidung.

00:40 Video Herzog zieht los und erwischt Merzlikins Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Kurz vor Schluss sorgte Tino Kessler dann mit dem 4:0 ins leere Tor noch dafür, dass auch die zweite Partie mit einem 4-Tore-Unterschied ausging. Und im Vergleich zum Vortag schaffte es die Schweiz beim zweiten Versuch, auch im 3. Drittel zu treffen.

Special Teams funktionieren

Überzeugt hat bei der Nati auch das beherzte Verteidigen in Unterzahlsituationen. Insgesamt sammelten die Schweizer 7 Strafen, doch die Letten konnten nie davon profitieren. Kaum einmal fanden gefährliche Abschlüsse den Weg aufs Tor. Und wenn doch, dann war Reto Berra zur Stelle. Der Goalie hatte letztlich 24 Paraden auf seinem Konto und feierte den Shutout.

Im Powerplay hingegen konnte die Schweiz zumindest einmal reüssieren. Simions 2:0 (34.) war das Ergebnis einer schönen Kombination in Überzahl. Loeffel bediente Senteler, der direkt auf Simion weiterleitete. Der Zuger schloss direkt ab und verdoppelte so die Schweizer Führung.

00:40 Video Simion schliesst eine schöne Kombination ab Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht's weiter

Nach diversen Testspielen steht als letzter Prüfstein vor der WM die Euro Hockey Tour an. Dabei kann die Nati auch auf diverse Spieler aus der NHL zählen. Die Schweiz misst sich am 2. Mai in Kloten mit Schweden, bevor am 4. und 5. Mai Partien in Brünn gegen Finnland und Tschechien auf dem Programm stehen. Die Weltmeisterschaft in Tschechien startet dann am 10. Mai mit einer Partie gegen Norwegen. Alle Partien sehen Sie live bei SRF.