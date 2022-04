Er war beim 4:1-Erfolg für das erste und das letzte Tor besorgt: Lakers-Spieler Nando Eggenberger, der sich im erst 5. Nati-Einsatz gleich doppelt in die Skorerliste eintrug. Dazwischen führten zwei Ablenker die Schweizer Nationalmannschaft zum 2. Sieg gegen Frankreich innert zwei Tagen.

Schweiz bekundet lange Mühe

Frankreich präsentierte sich aber auch im 2. Testspiel lange als der erwartet mühsame Gegner. Aus dem Nichts waren «Les Bleus» vor der 2. Drittelspause zum 1:1-Ausgleich gekommen, nachdem Eggenberger kurz vor der 1. Sirene einen Sololauf aus dem eigenen Drittel mit der Führung gekürt hatte.

00:46 Video Eggenberger trifft nach schöner Einzelleistung zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 17.04.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Frankreichs einziger Torschütze in der Basler St. Jakob-Halle war mit Lou Bogdanoff (38.) indes kein Unbekannter. Der Franzose ist einer von drei Legionären im Team von Philippe Bozon und verdient sein Geld bei Ajoie in der National League. Lange sah es nach dem Treffer Bogdanoffs nach einer Verlängerung aus, ehe die Schweiz mit drei Toren in den letzten sieben Minuten die Entscheidung doch noch in der regulären Spielzeit erzwang.

Zwei Ablenker zum Sieg

Das letztendlich entscheidende 2:1 erzielte Luca Hischier in der 53. Minute, als die Schweizer zum fünften Mal Powerplay spielten. Der Bruder von Nico Hischier lenkte einen Schuss von Santeri Alatalo mit dem Bein ab. In der 58. Minute erhöhte Ken Jäger mit einem weiteren Ablenker auf 3:1.

Schliessen 04:36 Video Fischer: «Sind noch nicht alle bereit für die A-WM» Aus Sport-Clip vom 17.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden. 01:10 Video Jäger: «Haben uns gegenüber dem 1. Testspiel gesteigert» Aus Sport-Clip vom 17.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 00:46 Video Luca Hischier: «Das war mehr Glück als Verstand» Aus Sport-Clip vom 17.04.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 03:14 Video Die Tore im 2. Duell zwischen der Schweiz und Frankreich Aus Sport-Clip vom 17.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Zuvor waren die Schweizer fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen, beispielsweise schossen Tristan Scherwey (24.) und Jason Fuchs (27.) aus aussichtsreichen Positionen daneben. Zudem hatten sie Pech, als Fuchs in der 12. Minute am Pfosten scheiterte. Am Ende zahlte sich die Überlegenheit aber doch noch aus.

Am kommenden Donnerstag und Samstag bestreiten die Schweizer jeweils in Rosenheim (GER) zwei Länderspiele gegen Deutschland.