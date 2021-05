Erfolgreicher Auftakt in die WM: Schweiz bezwingt Tschechien

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft startet in der Gruppe A mit einem 5:2-Sieg gegen Tschechien in die WM in Riga.

4 der 5 Treffer der Schweizer fallen im Powerplay.

Timo Meier und Grégory Hofmann können sich als Doppeltorschützen feiern lassen.

Es war eine bittere Pille, die Tschechiens Torhüter Simon Hrubec nach 40 Minuten schlucken musste. Nach 2 Dritteln in der WM-Partie gegen die Schweiz war sein Arbeitstag beendet. Nationaltrainer Filip Pesan ersetzte den 29-Jährigen durch Ersatzmann Roman Will.

Was war geschehen? Die Schweizer sorgten in einer umkämpften Partie im Mitteldrittel für den Unterschied:

25. Minute: Nico Hischier behält die Übersicht und spielt den Puck aus der Drehung auf Timo Meier. Dieser fackelt nicht lange und trifft in Überzahl zum 2:1.

Dabei waren die Tschechen nach dem 2. Tor der Schweizer dem Ausgleichstreffer durchaus nahe. Angeführt von der 1. Linie rund um Dominik Kubalik, Jan Kovar und Jakub Vrana sorgten die Osteuropäer für ordentlich Druck, konnten aber nur selten Gefahr vor dem Kasten von Leonardo Genoni erzeugen.

Im Schlussdrittel liess die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer die Tschechen kaum mehr ins Spiel kommen. Mit dem 4:1 in der 51. Minute sorgte Meier im Olympic Sports Center in Riga für die Vorentscheidung. Die kurze Hoffnung der Tschechen, die nach dem 2:4 durch Jiri Smejkal in der 55. Minute aufgeflackert war, machte Grégory Hofmann mit dem 5. Schweizer Treffer kurz darauf zunichte.

Umkämpftes 1. Drittel

Trotz des am Ende klaren Resultats begegneten die Tschechen der Schweiz lange auf Augenhöhe. Insbesondere im 1. Drittel präsentierte sich das Geschehen äusserst ausgeglichen. Es waren sogar die Osteuropäer, die den 1. Treffer der Partie erzielt hatten. Auf den Führungstreffer von Filip Chytil in der 15. Minute wusste Hofmann 3 Minuten später mit dem 1:1 zu antworten.

Für den Unterschied sorgten die Special Teams. 4 ihrer 5 Treffer erzielte die Schweiz in Überzahl. Während sich die Nati nach einem starken Auftritt über einen erfolgreichen Auftakt in Lettland freuen darf, verlieren die Tschechen erstmals an einer WM die ersten beiden Partien.

Für die Schweiz geht es bereits am Sonntag mit dem nächsten Spiel weiter. Um 19:15 Uhr (live auf SRF zwei) trifft die Nati auf Dänemark, das sich überraschend gegen Schweden durchgesetzt hat.