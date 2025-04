Per E-Mail teilen

Die Schweiz gewinnt das 2. Testspiel innert 24 Stunden in Herisau gegen die Slowakei mit 5:3.

Nach einem verschlafenen Start und frühem Rückstand zeigt das Team von Patrick Fischer über weite Strecken eine gute Leistung.

Im Rahmen der WM-Vorbereitung erzielen Attilio Biasca und Fabian Ritzmann jeweils ihr 1. Tor im Schweizer Dress.

Erstmals seit dem letztjährigen Finaleinzug an der WM hat die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft 2 Partien in Folge gewonnen. Nach dem 4:3 nach Verlängerung am Vortag gegen die Slowakei setzte sich die Schweiz auch am Freitag knapp gegen denselben Gegner durch.

Dabei begann die Partie wie schon am Freitag denkbar ungünstig. Bereits nach 43 Sekunden brachte Matus Hlavac die Gäste nach einem Fehlpass von Roger Karrer in Führung. Und im Anschluss drückte die Slowakei auf einen weiteren Treffer. Dieser fiel auch schon in der 5. Minute, wurde nach einer Coaches Challenge von Patrick Fischer aber wegen Goalie-Behinderung zurückgenommen.

Powerplay weckt die Schweiz

Nach einer weiteren Top-Chance für die Slowakei kam die Schweiz etwas unverhofft zum 1. Powerplay der Partie. Und da zeigte sich das Heimteam dann plötzlich hellwach. Lediglich 7 Sekunden brauchte Dario Rohrbach, der am Freitag in der Verlängerung schon das Siegtor erzielt hatte, um für die Schweiz in der 7. Minute auszugleichen.

Nach einer Viertelstunde belohnte sich die Schweiz für eine Leistungssteigerung. Attilio Biasca gelang nach einem Scheibengewinn Thierry Baders sein 1. Länderspiel-Tor und damit das 2:1. Martin Fasko-Rudas glich die Partie aber noch vor der 1. Pause wieder aus.

Bader als Matchwinner

Im Mitteldrittel brachte Fabian Ritzmann – ebenfalls mit seinem 1. Tor für die Nati – die Hausherren wieder in Front. Und erneut war dem Tor eine Puckeroberung Baders an der Bande vorausgegangen. Kurz nach Spielhälfte krönte Bader seine hervorragende Leistung dann mit einem Shorthander. Der SCB-Stürmer nahm eine halbhohe Hereingabe Ritzmanns überragend an und versenkte sie zum 4:2 im slowakischen Tor.

Die Slowaken steckten aber nicht auf und kamen im selben Powerplay – Rohrbach sass wegen hohen Stocks 4 Minuten auf der Strafbank – noch zum Anschlusstreffer. Matej Kaslik wurde vor dem Schweizer Tor nicht angegriffen und nutzte dies eiskalt aus.

Im Schlussdrittel wollten die Slowaken eine Verlängerung erzwingen, doch die Schweiz liess nicht mehr viel zu. Im Gegenteil: Ritzmann machte mit seinem 2. Tor des Abends ins verwaiste Gehäuse der Gäste 84 Sekunden vor Schluss alles klar.

So geht's weiter

Die Nati begibt sich nach den beiden Partien in Herisau zurück nach Kloten ins Vorbereitungscamp und reist dann nächste Woche nach Frankreich. In Marseille misst man sich 2 Mal mit dem westlichen Nachbarn. Die beiden Spiele sehen Sie am Freitag und Samstag jeweils ab 19:50 Uhr live auf SRF zwei.

