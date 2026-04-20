Für die Testspiele gegen Ungarn hat Neo-Naticoach Jan Cadieux sechs neue Spieler aufgeboten.

Legende: Erhält Verstärkung Jan Cadieux. Keystone/Alessandro della Valle

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft erhält für die zweite WM-Vorbereitungswoche Verstärkung von den Playoff-Halbfinal-Verlierern Genf und ZSC Lions. Torhüter Stéphane Charlin, die Verteidiger Tim Berni, Giancarlo Chanton und Simon Le Coultre (Genf-Servette) sowie Sven Andrighetto und Nicolas Bächler von den Lions stossen zum Nationalteam.

Stürmer Andrighetto, der sich in den Playoffs gegen Lugano verletzt hat, wird vorerst nur reduziert trainieren und in den beiden Testspielen gegen Ungarn noch nicht zum Einsatz kommen. Weitere Spieler bereits ausgeschiedener Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls nominiert, gab der Verband am Montag bekannt.

In Biel gegen Ungarn

Nicht mehr zum Kader gehören Torhüter Ludovic Waeber sowie die Verteidiger Rodwin Dionicio und Dario Wüthrich.

Die nächsten zwei Testspiele bestreitet die Nati am Donnerstag und Freitag (jeweils 19:45 Uhr) in Biel gegen Ungarn (live bei SRF). Die beiden Begegnungen sind zugleich die einzigen Vorbereitungsspiele auf heimischem Eis vor der Heim-WM.

Aktuelles Kader für die WM-Vorbereitung Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Stephane Charlin (Genf-Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne) Verteidiger (9): David Aebischer (Lugano), Tim Berni (Genf-Servette), Niklas Blessing (Biel), Giancarlo Chanton (Genf-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Simon Le Coultre (Genf-Servette), Romain Loeffel (Bern) Stürmer (15): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Bächler (ZSC Lions), Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Jonas Taibel (Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano)

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