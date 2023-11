Legende: Hat noch grosse Ziele mit der Schweiz Nati-Coach Patrick Fischer. Freshfocus/Claudio Thoma

Die Schweizer Nationalmannschaft startet an der Euro Hockey Tour in Finnland in die neue Saison. Das Team von Patrick Fischer trifft in Tampere auf den Gastgeber (Donnerstag), Schweden (Samstag) und Tschechien (Sonntag).

Wir gehören zum Kreis der Favoriten. Aber mit diesem Status unter grösstem Druck zu bestehen, ist die schwierigste Stufe, die es zu überwinden gilt.

Das Turnier ist ein erster Schritt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr in Prag und Ostrava. Nati-Coach Patrick Fischer möchte nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus gegen Deutschland im vergangenen Mai vor allem vorausschauen.

«Wir schauten an, wie weit wir in unserem Prozess sind, was wir in den letzten Jahren gemacht hatten. Wir steigerten uns im Bereich der Athletik, verbesserten unser Zweikampfverhalten, fanden taktisch eine gute Balance, blieben aktiv bei Führungen», sagte er im Interview gegenüber Keystone-SDA.

Seiner Meinung nach befinden sich er und sein Team in der letzten Phase: «Wir gehören zum Kreis der Favoriten. Aber mit diesem Status unter grösstem Druck zu bestehen, ist die schwierigste Stufe, die es zu überwinden gilt.»

Fischer weiss auch, wie diese Stufe überwunden werden soll: «Die Herausforderung ist, stets fokussiert zu bleiben. Der Unterschied zwischen einem Champion und einem Topspieler, der es nicht schafft, im richtigen Moment den Unterschied zu machen, ist, sich nicht ablenken zu lassen, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Einige schaffen das nicht.»

Euro Hockey Tour live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Spiele der Schweizer Nati in Tampere auf SRF mitverfolgen: Donnerstag, 17:20 Uhr: Schweiz – Finnland auf SRF info

Schweiz – Finnland auf SRF info Samstag, 11:50 Uhr: Schweden – Schweiz auf SRF info

Schweden – Schweiz auf SRF info Sonntag, 11:50 Uhr: Tschechien – Schweiz auf SRF info Zudem im kommentierten Livestream zu sehen: Donnerstag, 18:50 Uhr: Schweden – Tschechien

Schweden – Tschechien Samstag, 15:50 Uhr: Finnland – Tschechien

Finnland – Tschechien Sonntag, 15:50 Uhr: Finnland – Schweden

Kein Prospect Camp mehr

Im Gegensatz zu früheren Jahren hat Fischer auf ein Prospect Camp mit Perspektiv-Spielern verzichtet. Das kam nicht überall gut an. Der 48-Jährige begründete den Entscheid aber vor allem mit der Teilnahme an der Euro Hockey Tour, wo es ausschliesslich gegen Top-Teams geht.

«Es gibt es aktuell bloss 7, 8 Spieler in diesen Jahrgängen, die nah an einer WM-Teilnahme sind. Diese fördern wir in den 3 Zusammenzügen und in den ersten beiden Wochen der WM-Vorbereitung. Es bringt nichts, einfach Leute aufzubieten, die weit weg sind von der A-Nationalmannschaft», erklärte Fischer. Ausserdem sei es schwierig gewesen, Gegner zu finden, um die Qualität des Camps zu verbessern.

24:53 Video Am 5.11.: Nati-Trainer Patrick Fischer zu Gast im Sportpanorama Aus Sportpanorama vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 53 Sekunden.